Anupamaa: पहली बार इंटीमेट हुए अनुपमा-अनुज, कपल ने किया पैशनेट Kiss, शो को TRP में मिलेगा फायदा?

मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा ट्रेंड कर रहा है. शो में प्यार की भरमार होती दिख रही है. जिस पल का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो एपिसोड आ ही गया. अनुपमा और अनुज रोमांटिक हुए हैं. उनके बीच की दमदार केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. अनुपमा और अनुज की रोमांटिक क्लिप्स और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

अनुपमा-अनुज का रोमांस

अनुपमा और अनुज के बीच बीते दिनों जो भी टेंशन रही, उसे भुलाने और नई शुरुआत के लिए अनुपमा ने सरप्राइज रोमांटिक डेट प्लान की. अनुपमा फ्रेश स्टार्ट चाहती है. इसमें वो सक्सेसफुल भी हुई. एपिसोड में अनुपमा और अनुज को प्यार में दीवाना देखा गया. कपल शो में पहली बार इंटीमेट हुआ. अनुपमा और अनुज के बीच पैशनेट Kiss भी देखने को मिली. दोनों को साथ में प्यार भरा पल बिताते हुए देख फैंस खुश हैं. MAan फैंस के बीच दोनों का रोमांस हॉट टॉपिक बना हुआ है. अनुपमा और अनुज की सिजलिंग केमिस्ट्री ने फैंस को उनका दीवाना बना दिया है.

अनुपमा में लव ट्रैक

यूजर्स का कहना है कि दोनों न्यूलीवेड कपल वाइब्स दे रहे हैं. दोनों का रोमांस और हैप्पी मोमेंट्स देखकर फैंस को लगता है उनके बीच अब सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा. वैसे अनुपमा और अनुज के रोमांस की वजह से शो को टीआरपी में फायदा मिलना तो पक्का है. वैसे भी अनुपमा जबसे ऑनएयर हुआ है फैंस का पंसदीदा शो बना हुआ है. शो टीआरपी में ज्यादातर नंबर 1 की पोजिशन पर काबिज रहता है. ऑनस्क्रीन अनुज और अनुपमा की जोड़ी फैंस की फेवरेट है. शो में अनुपमा का रोल रुपाली गांगुली और अनुज का किरदार गौरव खन्ना निभा रहे हैं.

dkp finally decided to explore the potential their chemistry holds and I am thoroughly enjoying every bit of it 🤌♥️#anupamaa • #MaAn pic.twitter.com/NlasUXBgzM — 🌻 (@_xhappywanderer) January 8, 2023

MaAn have always looked beautiful together but the content we're currently getting served with is a notch above 🥵#anupamaa • #MaAn pic.twitter.com/uLa8vWg1Wo — 🌻 (@_xhappywanderer) January 8, 2023

The chemistry they serve is actually freaking hot...🔥🔥#MaAn in the bliss of their dreamy fairy world...🥺💞



| #Anupamaa ~ #AnujKapadia |pic.twitter.com/fSXrQXeoJL — Shagss (@Shagu_07) January 8, 2023

अनुपमा और अनुज का रोमांस देखने के बाद यूजर ने लिखा- ये काफी हॉट है. दूसरे ने लिखा- अनुपमा बहुत प्रीटी लग रही है. यूजर्स का मानना है कि इस ट्रैक के बाद अनुपमा और अनुज का रिश्ता पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सीरियल अनुपमा के इस रोमांटिक ट्रैक की वजह से ये शो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. 2020 से अनुपमा लोगों की पहली पसंद बना हुआ है, क्योंकि ये शो बाकी सास बहू सागा से अलग है, इसलिए दमदार टीआरपी बटोर रहा है.