अंक‍िता लोखंडे शादी के बाद अपने मैर‍िड लाइफ की शुरुआत कर चुकी हैं. व‍िक्की जैन से शादी के बाद उन्होंने अपने गृहप्रवेश का वीड‍ियो शेयर किया है. गृहप्रवेश के इस वीड‍ियो में अंक‍िता नई बहू के तौर पर हर रस्म को निभाती नजर आईं. इस दौरान पति व‍िक्की जैन पत्नी की साड़ी संभालते हुए दिखे. दोनों का यह वीड‍ियो उनकी जिंदगी के नए पन्ने की खूबसूरत शुरुआत की झलक दे रहा है.

पत्नी की साड़ी संभालते दिखे व‍िक्की जैन

वीड‍ियो में अंक‍िता ब्लू कलर की साड़ी में और व‍िक्की फॉर्मल कपड़ों में नजर आ रहे हैं. दोनों की जोड़ी made for each other लग रही है. अंक‍िता और व‍िक्की अपने घर की दीवार पर हथेल‍ियों की छाप डालते हैं. इसके बाद अंक‍िता को एक और रस्म पूरा करना होता है. इस दौरान व‍िक्की पत्नी के लिए थाल नजदीक लाते हैं और उनकी साड़ी संभालते नजर आए. अंक‍िता ने इस वीड‍ियो को शेयर कर लिखा 'मिस्टर जैन और उनके पर‍िवार के साथ नई शुरुआत.'

अंक‍िता लोखंडे और व‍िक्की जैन ने 14 दिसंबर को ग्रैंड वेड‍िंग की थी. दोनों की वेड‍िंग फोटोज और वीड‍ियोज ने फैंस का दिल जीत लिया था. उनकी संगीत, हल्दी और मेहंदी सेरेमनी की फोटोज भी खूब वायरल हुई थीं. इनमें अंक‍िता बेहद खूबसूरत नजर आईं.

अंक‍िता ने शेयर की बर्थडे फोटोज

अंक‍िता ने हाल ही में पति व‍िक्की जैन के साथ अपना बर्थडे सेल‍िब्रेट किया था. उनकी मिडनाइट बर्थडे सेल‍िब्रेशन में दोनों के दोस्त शामिल हुए थे. अब अंक‍िता ने अपने बर्थडे की फोटोज शेयर की हैं. गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर लगाए स्लीवलेस ब्लाउज और फ्लावर प्रिंटेड साड़ी में अंक‍िता का न्यूलीवेड लुक देखते ही बन रहा है. उनके हसबेंड व‍िक्की जैन भी ग्रीन शर्ट और ब्लैक पैंट में दिखे. दोनों की ये खूबसूरत तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई हैं.