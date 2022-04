क्या Aly Goni-Jasmin Bhasin का हुआ ब्रेकअप? एक्टर की शॉकिंग पोस्ट ने फैंस को किया हैरान

टीवी के मोस्ट फेमस और पॉपुलर कपल जैस्मिन भसीन और अली गोनी के फैंस जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये खबर दोनों के फैंस के दिलों को तोड़ सकती है. जी हां, अली गोनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की है, जिसे देखकर उनके फैंस उदास नजर आ रहे हैं. अली ने अपनी पोस्ट में जैस्मिन संग अपने रिश्ते के खत्म होने का हिंट दिया है. अली के पोस्ट का पूरा सच तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन फैंस जरूर दुखी हो रहे हैं.

चर्चा में अली गोनी की ये पोस्ट

अली गोनी ने बिग बॉस से अपनी स्पेशल फ्रेंड जैस्मिन भसीन संग अपना एक इमोशनल मोमेंट शेयर किया है. फोटो में अली गोनी जैस्मिन को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं. फोटो के ऊपर लिखा है- साथ नहीं हैं, लेकिन आत्माएं हमेशा जुड़ी रहेंगी. अली ने ये शॉकिंग पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में इन्फिनिटी का साइन भी लगाया है.

जैस्मिन भसीन ने भी यही पोस्ट अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया और अली को टैग भी किया है. पोस्ट देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है. हालांकि, सच क्या है ये अली और जैस्मिन ही बता सकते हैं.

अली और जैस्मिन के इस पोस्ट ने दोनों के फैंस को हैरान कर दिया है. फैंस कमेंट सेक्शन में अली जैस्मिन से पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में उनका ब्रेकअप हो गया है. एक यूजर ने हैरानी से पूछा- क्यों क्या हुआ??? क्या किसी बात का हिंट दे रहे हो?? अब साथ नहीं हो मतलब??

एक दूसरे यूजर ने लिखा- यह मत कहना कि आप लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है. मैं सच में मर जाउंगी.

वहीं, एक यूजर ने अली और जैस्मिन के इस शॉकिंग पोस्ट का एक दूसरा एंगल भी बताया है, जो फैंस को राहत दे सकता है. यूजर ने लिखा- बात यह कि जैस्मिन लंबे समय के लिए यूके में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही है. ऐसे में दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं. इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया है.

NO BROH THE THING IS JAS IS IN UK FOR HER MOVIE SHOOT FOR LONG TIME...AND OBVIOUSLY THEY ARE MISSING EO...THAT'S WHY HE TWEETED IT... U CAN CHECK THEIR LATEST STORIES ALSO #JasLy