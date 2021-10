BB15: अफसाना खान-शमिता शेट्टी के बीच दंगल, एक्ट्रेस को कहा फ्लॉप स्टार, लगीं रोने

बिग बॉस 15 के अपकमिंग एपिसोड में अफसाना खान और शमिता शेट्टी के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिलेगा. दोनों के बीच जुबानी जंग होगी. शो को नया प्रोमो सामने आया है जहां पर अफसाना और शमिता भिड़ते दिखेंगे. गुस्से में अफसाना ने शमिता को गंदी औरत, फ्लॉट स्टार कहा. वहीं शमिता ने अफसाना को जवाब में घटिया औरत बोला.

अफसाना-शमिता में हुई कैटफाइट

अफसाना खान ने लड़ाई के दौरान अपना आपा भी खोया. वे गुस्से में खुद को मारती नजर आईं. करण कुंद्रा ने अफसाना खान को समझाने की काफी कोशिश की. लेकिन अफसाना ने किसी की एक नहीं सुनी और शमिता को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा. अफसाना खान और शमिता शेट्टी के बीच ये हंगामा किस बात को लेकर हुआ है अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. अफसाना ने शमिता को काफी भला बुरा कहा. एक्ट्रेस को एज शेम भी किया.

अफसाना ने शमिता से कहा कि वो फ्लॉप स्टार हैं. अगर वो सड़क पर चलेंगी तो कोई उन्हें नहीं पहचानेगा. ये सब सुनने के बाद शमिता ने अफसाना को घटिया औरत कहा. अफसाना की ये सब बातें सुनने के बाद शमिता शेट्टी रोने लगीं. इस दौरान करण कुंद्रा, विशाल कोटियन समेत बाकी घरवालों ने शमिता को सपोर्ट किया और उन्हें दिलासा दिया.

