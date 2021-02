FIR गैंग के साथ कविता का री-यूनियन, सेलिब्रेट किया 40वां बर्थडे

एक्ट्रेस कविता कौशिक को शो FIR के लिए जाना जाता है. शो में वो दमदार पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में थीं. शो सीरियल 9 साल (2015-2006) चला. शो को काफी पसंद किया गया. सारे कैरेक्टर्स को सराहा गया. अब कविता ने अपने बर्थडे पर एफआईआर की टीम के साथ सेलिब्रेट किया. उन्होंने एफआईआर की टीम के साथ री-यूनियन किया. फोटो में वो टीम के साथ पोज देती नजर आ रही हैं.

बता दें कि कविता कौशिक ने 15 फरवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. वो 40 साल की हो गई हैं.

कविता का FIR की टीम के साथ री-यूनियन

कविता ने फोटो शेयर करते हुए कहा- FIR अलर्ट! मैं आप लोगों को ये बताने के लिए जागी कि हमने बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, एक पुलिस स्टेशन का सीन शूट किया था. कौन देखना चाहता है? आमिर अली तुम्हें मिस किया. शो एफआईआर की कास्ट के बारे में बात करें तो शो में कविता के अलावा कीकू शारदा, आमिर अली, गोपी, संदीप आनंद और शेखर शुक्ला जैसे स्टार्स थे.

F.i.r alert !! I woke up to tell you guys that we shot a cop station scene while we celebrated the big 40! Who all want to see ? @ali_aamir u were missed pic.twitter.com/4cNXRe8p4O