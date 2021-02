Roohi Trailer: राजकुमार राव फिर बनेंगे भूतनी के दूल्हा, 'स्त्री' के मेकर्स अब ला रहे हैं 'रूही'

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव, वरुण शर्मा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म रूही का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है. फिल्म में जाह्नवी कपूर एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हैं जिस पर चुड़ैल का साया है. वहीं राजकुमार राव और वरुण शर्मा इस हॉरर फिल्म के बीच-बीच में हंसी के फुव्वारे छोड़ते नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर जाह्नवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिलीज किया है और कहना होगा कि ये वाकई दमदार है.

साल 2018 में रिलीज हुई वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्म स्त्री बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी. फिल्म की कहानी स्त्री की तरह ही चुड़ैल वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित एक हॉरर कॉमेडी स्टोरी है जिसे बनाया है स्त्री के ही मेकर्स ने. फर्क इतना सा जरूर है कि पिछली फिल्म में ज्यादातर जद्दोजेहत चुड़ैल को ढूंढने की थी और इस बार राजकुमार राव पहले से जानते हैं कि चुड़ैल का साया किसमें हैं.

जाह्नवी कपूर में से चुुडै़ल का साया निकालने के लिए वरुण शर्मा और राजकुमार राव की कोशिशों की बीच ये फिल्म हंसी और हॉरर के बीच की एक रोलरकोस्टर राइड प्रॉमिस करती है. फिल्म में एक खास बात ये भी है कि जाह्नवी कपूर पहली बार हॉरर अंदाज में नजर आने वाली हैं. उनका लुक काफी कनविंसिंग लगा है और वह अपने लुक और अभिनय के जरिए वाकई दर्शकों को डरा पाने में कामयाब मालूम पड़ रही हैं.

कैसा है पब्लिक का रिएक्शन?

जाह्नवी के इस फिल्म का ट्रेलर पोस्ट किए जाने के कुछ ही मिनटों में इस पर बेहिसाब लाइक्स और शेयर्स आ गए हैं. फैन्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दी है. राजकुमार राव ने ट्विटर पर फिल्म का ट्रेलर शेयर किया है जिस पर फैन्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "आप सभी कमाल का काम किया है." तमाम फैन्स ने ट्रेलर की तारीफ की है. कुछ ने फिल्म के पंचलाइनर्स पर रिएक्ट किया है तो किसी को ये काफी डरावना लगा.

स्त्री की सीक्वल फिल्म है रूही?

क्योंकि स्त्री की पंचलाइन मेकर्स ने "अब मर्द को दर्द होगा" रखी थी और रूही की पंचलाइन मेकर्स ने "अब मर्द को ज्यादा दर्द होगा" रखी है इसलिए बहुत से फैन्स इस बात से कनफ्यूज हैं कि क्या ये फिल्म स्त्री की सीक्वल है. कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में और ट्विटर पर ये सवाल पूछा भी है.