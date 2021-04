हिना खान का नया इंस्टाग्राम बायो, लिखा- Daddy's Strong Girl

एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों दुख में हैं. हाल ही में उनके पिता असलम खान का निधन हो गया था. इसके बाद हिना खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि कुछ दिनों के लिए वो सोशल मीडिया से दूरी बना रही हैं और उनकी टीम उसे हैंडल करेगी. साथ ही उनके नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी देगी.

हिना के इंस्टाग्राम बायो में जुड़ा ये

इसके बाद हिना खान के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई. अब हिना खान के इंस्टाग्राम अकाउंट का बायो चर्चा में बना हुआ है. उनके इंस्टाग्राम बायो में अब 'Daddy’s Strong Girl' जोड़ा गया है. बता दें कि हिना खान अपने पिता के काफी क्लोज थीं.



मालूम हो कि 20 अप्रैल को हिना के पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए थे. उनकी डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई थी. उस वक्त हिना कश्मीर में थीं. पापा के निधन की खबर सुन वो सारा काम छोड़ मुंबई आ गई थीं.

