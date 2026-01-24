scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

26 साल की एक्ट्रेस बनेगी साउथ इंडियन दुल्हन, बॉयफ्रेंड के फार्महाउस पर होगी सगाई

अनुपमा एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय ने फैन्स से गुड न्यूज शेयर की है. वो अपने बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर संग सगाई करने जा रही हैं. नया सफर शुरू करने से पहले उन्होंने फैन्स के साथ अपनी लव स्टोरी शेयर की है.

Advertisement
X
अद्रिजा रॉय की होगी सगाई (PHOTO: Instagram @adrija_roy_official)
अद्रिजा रॉय की होगी सगाई (PHOTO: Instagram @adrija_roy_official)

चाहे फिल्म स्टार्स हों या टीवी एक्टर्स, उनकी सगाई और शादी की खबरें हमेशा चर्चा का विषय बन जाती हैं. अनुपमा शो की एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय के साथ भी ऐसा ही हो रहा है. अद्रिजा शो में राहि का रोल निभाने के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस 25 जनवरी को अपने प्यार विग्नेश अय्यर से सगाई करने वाली हैं. सगाई विग्नेश के फार्महाउस पर होगी. 

अद्रिजा-विग्नेश की पहली मुलाकात

अद्रिजा ने बताया कि विग्नेश से उनकी मुलाकात पिछले साल मई में एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी. टाइम्स ऑफ इंडिया संग बातचीत में उन्होंने बताया कि बात करते-करते दोनों एक-दूसरे से कनेक्ट हो गए. एक-दूसरे की पर्सनैलिटी की तरफ खींचे चले गए. विग्नेश को अद्रिजा के बारे में और जानने की चाह थी और फिर शुरू हुई एक सिंपल, मॉडर्न लव स्टोरी.

सम्बंधित ख़बरें

Neha Marda in shark tank india
शार्क टैंक इंडिया में रोल ऑन बेचने आई बालिका वधू एक्ट्रेस, कीमत-क्वालिटी पर उठे सवाल
Dipika Chikhlia
माइक्रो-ड्रामा बनाने जा रहीं दीपिका, संभाली प्रोड्यूसर की कुर्सी, खुद बताया प्लान
Shweta Tiwari
45 साल की श्वेता संग विशाल की शादी की चर्चा, सुनकर भड़के एक्टर, लेंगे एक्शन
Homebound, Khushi Mukherjee
Film Wrap: ऑस्कर्स से बाहर हुई 'होमबाउंड', क्रिकेटर द्वारा हुए मानहानि केस पर बोली एक्ट्रेस
Priyanka Chahar Choudhary-Shilpa Shinde
तुलसी बनीं नंबर 1, नागिन-लाफ्टर शेफ की गिरी TRP, 'भाभीजी' का नहीं चला जादू

दोनों ने जल्दी ही इंस्टाग्राम पर रेगुलर बातें शुरू कीं. मीटिंग प्लान की और जून में पहली बार ऑफिशियल डेट पर गए. एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी समान पर्सनैलिटी ने उन्हें करीब ला दिया. दोनों ही सॉफ्ट-स्पोकेन और जमीन से जुड़े हुए हैं. इसलिए उनका बॉन्ड नैचुरल लगता है.

उन्होंने कहा कि वो हमेशा इंडस्ट्री के बाहर किसी के साथ रहना चाहती थीं. उन्हें विग्नेश के साथ सब कुछ परफेक्ट फील होता है. वो बोलीं, हम सोलमेट्स जैसे लगते हैं.

Advertisement

बेजुबान जानवरों से है प्यार

अनुपमा की एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि दोनों को एनिमल्स से प्यार है. इस चीज ने उन्हें और करीब ला दिया. विग्नेश अपने फार्महाउस पर करीब 260 कुत्तों की देखभाल करते हैं और गायों का भी ख्याल रखते हैं. इस कॉमन पैशन ने उनका कनेक्शन गहरा किया. अद्रिजा बोलीं कि लगता है कि भगवान ने ही ये प्लान किया है. 

कब होगी शादी?

अद्रिजा ने बताया कि सगाई के लिए उन्होंने अनुपमा से तीन दिन की छुट्टी ली है. प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है.

शादी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सगाई 25 जनवरी को है, लेकिन इस साल शादी नहीं होगी. विग्नेश साउथ इंडियन हैं और अद्रिजा बंगाली, इसलिए दोनों कल्चर्स को सम्मान देने के लिए दोनों ट्रेडिशन्स को मिलाना है. इसके लिए टाइम और प्लानिंग चाहिए. इसलिए शादी दो साल बाद होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement