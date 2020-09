रिया के पिता बोले- बधाई हो इंडिया! आपने बेटे को गिरफ्तार किया, न्याय के लिए सब 'सही'

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती के पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती का बयान आया है. उन्होंने बेटे शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब अगला नंबर बेटी का है. आपने एक मध्यम वर्गीय परिवार को प्रभारी रूप से ध्वस्त कर दिया है, लेकिन न्याय के लिए सब जायज है.

इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक, रिया चक्रवर्ती के पिता ने कहा, 'बधाई हो इंडिया, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है, मुझे यकीन है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है. मुझे नहीं पता कि उसके बाद कौन है. आपने एक मध्यम वर्गीय परिवार को प्रभावी रूप से ध्वस्त कर दिया है. बेशक, न्याय के लिए सब कुछ जायज है. जय हिंद'

Congrats India you have arrested my son I'm sure next on the line is my daughter & I don't know who is next thereafter You have effectively demolished a middle class family

But of course for the sake of justice everything is justified

Jai Hind

- Lt col Indrajit Chakraborty(retd)