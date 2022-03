Valimai Box Office Collection Day 5: साउथ का जादू बरकरार, अजीत की फिल्म ने 5 दिन में कमाए 150 करोड़

साउथ इंडस्ट्री का वर्चस्व इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है. साउथ की हर एक फिल्म देशभर के लोगों तक अपना असर छोड़ रही है और खूब देखी जा रही है. देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में साउथ की फिल्में कमाई कर रही हैं. कोरोना की दूसरी लहर के बाद जब से थियेटर खुले हैं तबसे साउथ फिल्मों का दबदबा हर तरफ देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ पवन कल्याण की फिल्म भीमला नायक शानदार कमाई कर रही है वहीं साउथ की ही फिल्म वलीमई भी कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना रही है. फिल्म ने 150 करोड़ की कमाई कर ली है.

5 दिन में फिल्म का धमाल

वलीमई मूवी काफी समय से रिलीज का इंतजार कर रही थी. अब जो फिल्म रिलीज हो गई है तो ऑडियंस को पसंद आ रही है. बोनी कपूर ने इस फिल्म का निर्माण किया है. फिल्म 24 फरवरी को रिलीज की गई. इसकी रिलीज के अगले ही दिन पवन कल्याण की भीमला नायक और आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हुई. दोनों ही फिल्मों से वलीमई को टफ कॉम्पिटिशन भी मिला. मगर फिल्म ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है. फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो इसने 5 दिनों में 150 करोड़ की कमाई कर ली है.

#Valimai WW Box Office CROSSES ₹150 cr gross mark in the extended 4 day weekend. Day 1 - ₹ 59.48 cr Day 2 - ₹ 35.74 cr Day 3 - ₹ 28.30 cr Day 4 - ₹ 36.23 cr Total - ₹ 159.75 cr #AjithKumar

ट्रे़ड एनालिस्ट मनोबाला विजयाबालन के मुताबिक फिल्म ने 5 दिनों में 159.75 करोड़ की कमाई कर ली है. ये कलेक्शन ओवरसीज है मगर है तो जबरदस्त. वो भी तब जब दो और भी बड़ी फिल्में बॉक्सऑफिस पर हैं. ट्रेड एनिलिस्ट रमेश बाला के मुताबिक वलीमई ने UAE में ओपनिंग डे पर 4.85 करोड़ की कमाई की है. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में इस मूवी की धूम है.

At the #UAE Box Office, #Valimai debuts at No.1



Opening weekend Gross - ₹ 4.85 Crs [60,127 admits]#AK 's Best Opening Weekend!