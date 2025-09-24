scorecardresearch
 

OG पावर स्टार पवन कल्याण का धमाका... करियर की टॉप ओपनिंग को तैयार, खतरे में रजनीकांत का रिकॉर्ड!

पवन कल्याण ने एक दशक की कड़ी मेहनत से पॉलिटिक्स में अपना कद ऊंचा किया है. इस चक्कर में उनकी कुछ फिल्मों को नुकसान भी हुआ है. मगर उनकी नई फिल्म 'OG' अब तूफान की तरह आगे बढ़ रही है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग से ही कई बड़े रिकॉर्ड्स टूट गए हैं.

पावर स्टार पवन कल्याण की 'OG' बुकिंग में ही तोड़ रही रिकॉर्ड (Photo: IMDB)
पावर स्टार पवन कल्याण की 'OG' बुकिंग में ही तोड़ रही रिकॉर्ड (Photo: IMDB)

पिछले साल पॉलिटिक्स में तगड़ा भौकाल चुके तेलुगू सिनेमा के पावर स्टार पवन कल्याण, अब बड़े पर्दे पर रिकॉर्ड तोड़ धमाका करने के लिए तैयार हैं. पवन की नई फिल्म का टाइटल है 'OG' जो इंग्लिश स्लैंग में 'ऑरिजिनल' के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री बन चुके पवन अब अपनी इंडस्ट्री ही नहीं, इंडियन सिनेमा को ये बताने जा रहे हैं कि वही 'OG' पावर स्टार हैं. 

करीब एक दशक से पवन लगातार फिल्मों और पॉलिटिक्स के बीच बैलेंस बनाते रहे हैं. पिछले कुछ सालों में उनकी फिल्मों को भी इसका नुकसान हुआ है. मगर अब 'OG' के लिए ऐसी रिकॉर्डतोड़ एडवांस बुकिंग हो रही है कि इस साल के कई बड़े रिकॉर्ड खतरे में आ गए हैं. अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के बाद, अब पवन की 'OG' तेलुगू इंडस्ट्री की अगली बड़ी फिल्म बनने जा रही है. 

कैसी है 'OG' की एडवांस बुकिंग?
पवन की नई फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ही उनके फैन्स क्रेजी हो गए थे. उनकी इस गैंगस्टर स्टाइल मसाला एक्शन फिल्म का क्रेज ऑडियंस में अलग लेवल पर है. इसे समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अभी तक पवन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग, इस साल रिलीज हुई 'हरि हर वीर मल्लू' से आई है. फाइनल रन में डिजास्टर साबित हुई इस फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 67 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. 

सैकनिल्क के अनुसार, बुधवार सुबह तक 'OG' सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही वर्ल्डवाइड 75 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. यानी सिर्फ बुकिंग से ही ये पवन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है. 'OG' 25 सितंबर, गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हो रही है और रिलीज से पहले तक इसकी बुकिंग और भी तगड़ी हो जाएगी. एडवांस बुकिंग से सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि पवन कल्याण की फिल्म पहले दिन 120 करोड़ के आसपास वर्ल्डवाइड ओपनिंग कलेक्शन करने वाली है. और इस धमाकेदार ओपनिंग से 'OG' कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. 

पवन कल्याण बनाएंगे ये रिकॉर्ड 
इस साल सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली इंडियन फिल्म रजनीकांत की 'कुली' है, जिसने वर्ल्डवाइड 153.5 करोड़ का ग्रॉस ओपनिंग कलेक्शन किया था. इसके बाद 84.60 करोड़ के साथ बॉलीवुड फिल्म 'वॉर 2' है. तीसरे नंबर पर तेलुगू स्टार राम चरण की फ्लॉप फिल्म 'गेम चेंजर' है, जिसने करीब 80 करोड़ की ओपनिंग की थी. 

'OG' का इस लिस्ट में सीधा दूसरे नंबर एंट्री मारना तय है. बल्कि कुछ ट्रेड रिपोर्ट्स ये भी अनुमान लगा रही हैं कि ये पहले दिन 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये बहुत तगड़ा रिकॉर्ड होगा क्योंकि तब, इस साल सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली रजनीकांत की 'कुली' भी निशाने पर होगी. 

तेलुगू इंडस्ट्री में 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग करने वाली आखिरी फिल्म अल्लू अर्जुन स्टारर 'पुष्पा 2' (2024) है. इस साल बॉक्स ऑफिस पर बहुत ठंडे कलेक्शन देख रही तेलुगू इंडस्ट्री के लिए 'OG' साल की पहली 100 करोड़+ ओपनिंग लाएगी. 

पवन कल्याण की सबसे बड़ी फिल्म 'भीमला नायक' (2022) है जिसका लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन 158.50 करोड़ था. यानी पूरा चांस है कि सिर्फ दो ही दिन में 'OG' उनकी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी. 

2014 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद से पवन ने पॉलिटिक्स में लगातार मेहनत की है. इस मेहनत का फल उन्हें पिछले साल मिला जब उनकी पार्टी ने आंध्र प्रदेश में 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और इन सारी सीटों पर जीत हासिल की. खुद भी चुनाव जीते पवन, आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री बने. हालांकि, उनके रफ्तार भरते पॉलिटिकल करियर का नुक्सान उनकी फिल्मों को भी हुआ. 

उनकी एक फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' लंबे समय से अटकी हुई है. इस साल उनकी फिल्म 'हरि हर वीर मल्लू' डिजास्टर साबित हुई, जिसका बजट ही 200 करोड़ से ज्यादा बताया गया था. आखिरकार रिलीज की दहलीज पर खड़ी 'OG' भी टलने के बाद थिएटर्स तक पहुंच रही है. मगर इस फिल्म को जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इससे जैसी शुरुआत की उम्मीद है, ये तेलुगू इंडस्ट्री के 'पावर स्टार' पवन कल्याण का कद एक बार फिर से ऊंचा कर देगी.

