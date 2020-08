सोनू सूद के नाम पर चल रहा फेक अकाउंट, एक्टर बोले- जल्द गिरफ्तार होंगे

एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में कई लोगों तक मदद पहुंचाई है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों का नंबर जान उन तक हर जरूरी सेवा पहुचाई है. लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत जल्द किसी के भी नाम पर धोखाधड़ी की जा सकती है. अब ऐसा ही कुछ सोनू सूद के साथ हो रहा है.

सोनू सूद के नाम पर धोखाधड़ी?

सोनू सूद के नाम पर एक फेक अकाउंट चल रहा है. उस अकाउंट के जरिए लोगों से उनके मोबाइल नंबर तक पूछे जा रहे हैं. अब जब सोनू को इस बारे में पता चला, उन्होंने खुद ही उन लोगों को चेतावनी भी दी और ये सब बंद करने की अपील भी. एक्टर ने ट्वीट कर लिखा- भोले लोगों को धोखा देने के जुर्म में तुम जल्दी ही गिरफ्तार कर लिए जाओगे. तो इससे पहले की बहुत देर हो जाए, सुधर जाओ. अब मालूम हो कि ये पहली बार नहीं है जब सोनू सूद के नाम पर ऐसी हरकते की जा रही हों. इससे पहले भी उनके नाम पर कई तरह के ट्वीट किए गए हैं. लेकिन इस बार एक्टर ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली है.

You will be arrested soon for cheating innocent people my dear. So stop your cheating business before it’s too late. https://t.co/5yWMXV3Agw