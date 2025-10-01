Film Wrap: मनीषा रानी से धनश्री को हुई जलन, दूसरी बार मां बनने वाली हैं सोनम कपूर

मनीषा रानी से धनश्री को जलन हो रही है. वो कह रही हैं कि मनीषा रानी राइज एंड फॉल शो में कंटेंट देने के लिए कुछ भी करेंगी. ऐसा इसलिए क्योंकि मनीषा ने आते ही धनश्री को पेंटहाउस से निकालकर बेसमेंट में डाल दिया था. जबकि दूसरी तरफ सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. सोनम और उनके पति आनंद आहूजा पहले से एक बेटे के मां-बाप हैं और रिपोर्ट के मुताबिक, सोनम इस समय दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. उनकी यह खुशखबरी जल्द ही आधिकारिक तौर पर सामने आने वाली है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है. इन दोनों खबरों ने फिल्म और सेलिब्रिटी जगत में चर्चा का तड़का लगा दिया है. पढ़ें बाकी की बड़ी खबरें हमारे फिल्म रैप में...

सेंसर हुई वरुण-जाह्ववी की फिल्म, हटाए गए 60 प्रतिशत किसिंग सीन्स, डायरेक्टर बोले- बड़ी बात नहीं

वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ स्टारर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है. लेकिन फिल्म के कई किसिंग सीन्स पर अपनी कैंची चलाने के बाद. पर बड़ी बात ये है कि इन्हें हटाने के बावजूद मेकर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है. डायरेक्टर शशांक खेतान ने इस बारे में बात की और बताया कि उल्टा उन्हें तो इस प्रोसेस में काफी मजा आया.

'वो कंटेंट के लिए कुछ भी करेगी' धनश्री को मनीषा रानी से हुई जलन? पीठ-पीछे करने लगीं बुराई

मनीषा रानी अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं करती हैं. मनीषा जिस भी शो में जाती हैं अपने देसी अंदाज से सबको दीवाना बना लेती हैं. उनके आगे कई बड़े-बड़े चेहरे भी फीके लगते हैं. अब वो राइज एंड फॉल में कई लोगों की लाइमलाइट छीनती दिख रही हैं. यही वजह है कि धनश्री वर्मा पीठ-पीछे मनीषा की बुराई करने में लगी हुई हैं.

मां बनने वाली हैं सोनम कपूर, 40 की उम्र में देंगी दूसरे बच्चे को जन्म, जल्द होगी अनाउंसमेंट

बॉलीवुड एक्ट्रेस और अनिल कपूर की लाडली बेटी सोनम कपूर के घर में जल्द ही नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है. सोनम कपूर प्रेग्नेंट हैं. वो दूसरी बार मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस जल्द ही अपनी सेकंड प्रेग्नेंसी को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती हैं.

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' का एक्टर ड्रग्स केस में फंसा, पुलिस ने 40 करोड़ की नशीली दवा के साथ पकड़ा

फिल्म इंडस्ट्री में एक और एक्टर का नाम ड्रग्स केस से जुड़ा है. बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे सपोर्टिंग एक्टर विशाल ब्रह्मा को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है. उन्हें रेवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशालय (DRI) ने 40 करोड़ रुपये की अवैध नशीली दवा मेथाक्वालोन (methaqualone) के साथ पकड़ा.

'अतरंगी रे' एक्ट्रेस पर नौकरानी से लगाए मारपीट और उत्पीड़न के आरोप, मामला दर्ज

साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस डिम्पल हयाती बुरी फंस गई हैं. उनकी हाउस हेल्प ने उनपर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने बुधवार को डिम्पल और उनके पति डेविड के खिलाफ उनकी नौकरानी को गाली देने, परेशान करने और धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

