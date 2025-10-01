'अतरंगी रे' एक्ट्रेस पर नौकरानी से लगाए मारपीट और उत्पीड़न के आरोप, मामला दर्ज

साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस डिम्पल हयाती बुरी फंस गई हैं. उनकी हाउस हेल्प ने उनपर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने बुधवार को डिम्पल और उनके पति डेविड के खिलाफ उनकी नौकरानी को गाली देने, परेशान करने और धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

नौकरानी को डराया-धमकाया!

शिकायत करने वाली 22 साल की युवती ओडिशा की रहने वाली है. उसने आरोप लगाया कि एक्ट्रेस और उनके पति उसे ठीक से खाना नहीं देते थे, गंदी भाषा में डांटते थे और धमकाते थे, जबकि वो अपना काम ईमानदारी से कर रही थी.

उस महिला ने बताया कि वह 22 सितंबर से डिम्पल के घर में काम कर रही थी. उसके अनुसार, दंपति उसे अपमानित करते हुए कहते थे, “मेरी जिंदगी उनके चप्पलों के बराबर भी नहीं है.”

पति ने तोड़ा फोन

महिला ने आरोप लगाया कि 29 सितंबर को जब उसने उनके बुरे व्यवहार का वीडियो बनाने की कोशिश की, तो दंपति ने उसे धमकाया. हाउस हेल्प ने पुलिस को कहा कि, “डिम्पल के पति ने मेरा फोन छीनकर जमीन पर फेंक दिया और तोड़ दिया,”

उसका आरोप है कि इसके बाद एक्ट्रेस के पति ने उसे मारने की भी कोशिश की. हालांकि किसी तरह वह वहां से भाग निकली, लेकिन इस दौरान उसके कपड़े फट गए.पीड़िता ने उसी दिन उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर फिल्मनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है.

नौकरानी की न्यूड फिल्म शूट करना चाहती थीं डिम्पल?

तेलुगू स्क्राइब की रिपोर्ट को माने तो एक्ट्रेस ने नौकरानी के न्यूड वीडियोज बनाने की कोशिश भी की थी. उसे वहां काम करते हुए महज 10 दिन ही हुए थे. शिकायत के बाद पुलिस ने दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 74, 79, 351(2) और 324(2) के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल, डिम्पल हयाती ने इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.

कौन हैं डिम्पल?

27 साल की डिम्पल हयाती ने तेलुगु फिल्म ‘गल्फ’ (2017) से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने ‘खिलाड़ी’, ‘रामाबनम’, ‘गड्डलकोंडा गणेश’, ‘यूरिका’, ‘वीरमाई वागई सूडुम’ और ‘देवी 2’ जैसी फिल्मों में काम किया. उन्होंने आनंद एल राय की हिंदी फिल्म ‘अतरंगी रे’ (2021) में भी काम किया था, जिसमें उनके साथ धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार थे.

