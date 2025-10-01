'वो कंटेंट के लिए कुछ भी करेगी' धनश्री को मनीषा रानी से हुई जलन? पीठ-पीछे करने लगीं बुराई

मनीषा रानी अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं करती हैं. मनीषा जिस भी शो में जाती हैं अपने देसी अंदाज से सबको दीवाना बना लेती हैं. उनके आगे कई बड़े-बड़े चेहरे भी फीके लगते हैं. अब वो राइज एंड फॉल में कई लोगों की लाइमलाइट छीनती दिख रही हैं. यही वजह है कि धनश्री वर्मा पीठ-पीछे मनीषा की बुराई करने में लगी हुई हैं.

धनश्री को मनीषा से हुई जलन?

राइज एंड फॉल शुरू हुए दो हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब तक धनश्री ने अकेले गेम खेलना शुरू नहीं किया है. वो अरबाज पटेल के सहारे गेम में आगे बढ़ रही हैं. लेकिन मनीषा रानी के आने के बाद उनके गेम पर असर पड़ता दिखता है. मनीषा ने आते ही उनका गेम बिगाड़ना शुरू कर दिया है. शो के कंटेस्टेंट और ऑडियंस की अटेंशन धनश्री से मनीषा पर शिफ्ट हो रही है.

शो में लगे कैमरे मनीषा रानी को कैप्चर कर रहे हैं. सभी लोगों का फोकस अचानक मनीषा पर शिफ्ट होना धनश्री को रास नहीं आया. वो मुंह पर मनीषा से हंस कर बात करती हैं, लेकिन पीठ-पीछे उनकी बुराई करती दिख रही हैं. धनश्री मनीषा का जिक्र करते हुए आदित्य से कहती हैं कि 'वो कंटेंट के लिए कुछ भी करेगी. पिछले शो (झलक दिखला जा) में भी उसने यही किया था.'

मनीषा ने धनश्री को किया था कॉल

आदित्य के बाद धनश्री, अरबाज, अर्जुन और आकृति को भी मनीषा के बारे में भड़काती नजर आईं. वो कहती हैं कि 'शो में आने से पहले आखिरी बात मेरी मनीषा रानी से हुई थी. उसका मुझे लंबा-चौड़ा वॉइस नोट आया था कि आप ये शो कर रही हो. मैं चाहती हूं कि आप जीत कर आओ. इस साल मैं आपके गणपति पर नहीं आ पाई.'

धनश्री का कहना है कि मनीषा उनकी पॉपुलैरिटी से डरती हैं. वहीं मनीषा शो में धनश्री को अच्छा दोस्त मानती हैं. वो बात अलग है कि शो में आकर उन्होंने धनश्री के गेम प्लान सबके सामने ला दिया है. मनीषा के प्रति धनश्री की सोच देखकर जनता भी हैरान है. धनश्री की बातों से साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें मनीषा के आने से अपने गेम को लेकर डर लग रहा है.

देखते हैं कि झलक दिखला जा के बाद मनीषा रानी राइज एंड फॉल जीतती हैं या नहीं.

