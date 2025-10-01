scorecardresearch
 

Feedback

'वो कंटेंट के लिए कुछ भी करेगी' धनश्री को मनीषा रानी से हुई जलन? पीठ-पीछे करने लगीं बुराई

राइज एंड फॉल में मनीषा रानी की एंट्री ने शो का माहौल बदल दिया है. मनीषा ने धनश्री के गेम प्लान को सबके सामने ला दिया है. शो में धनश्री और मनीषा के बीच अलग ही टशन देखने को मिल रहा है.

Advertisement
X
धनश्री को मनीषा रानी ने दी टक्कर (PHOTO: Screengrab)
धनश्री को मनीषा रानी ने दी टक्कर (PHOTO: Screengrab)

मनीषा रानी अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं करती हैं. मनीषा जिस भी शो में जाती हैं अपने देसी अंदाज से सबको दीवाना बना लेती हैं. उनके आगे कई बड़े-बड़े चेहरे भी फीके लगते हैं. अब वो राइज एंड फॉल में कई लोगों की लाइमलाइट छीनती दिख रही हैं. यही वजह है कि धनश्री वर्मा पीठ-पीछे मनीषा की बुराई करने में लगी हुई हैं. 

धनश्री को मनीषा से हुई जलन?
राइज एंड फॉल शुरू हुए दो हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब तक धनश्री ने अकेले गेम खेलना शुरू नहीं किया है. वो अरबाज पटेल के सहारे गेम में आगे बढ़ रही हैं. लेकिन मनीषा रानी के आने के बाद उनके गेम पर असर पड़ता दिखता है. मनीषा ने आते ही उनका गेम बिगाड़ना शुरू कर दिया है. शो के कंटेस्टेंट और ऑडियंस की अटेंशन धनश्री से मनीषा पर शिफ्ट हो रही है. 

शो में लगे कैमरे मनीषा रानी को कैप्चर कर रहे हैं. सभी लोगों का फोकस अचानक मनीषा पर शिफ्ट होना धनश्री को रास नहीं आया. वो मुंह पर मनीषा से हंस कर बात करती हैं, लेकिन पीठ-पीछे उनकी बुराई करती दिख रही हैं. धनश्री मनीषा का जिक्र करते हुए आदित्य से कहती हैं कि 'वो कंटेंट के लिए कुछ भी करेगी. पिछले शो (झलक दिखला जा) में भी उसने यही किया था.'

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manisha Rani Stardom (@manisharanistardom)

सम्बंधित ख़बरें

Chahal ने Dhanashree को दिया था धोखा? खोला राज! 
Aishwarya Rai,Yuzvendra Chahal, Dhanashree
ऐश्वर्या राय ने घटाया वजन, चहल ने दिया था धनश्री को धोखा? 
Dhanshree Emotional
छूटा हीरो का साथ, इमोशनल हुईं धनश्री, रोते हुए बोलीं- कोई नहीं... 
Dhanashree Verma, Arbaz Patel
'मेरी बातें सुननी होंगी', धनश्री को हुआ प्यार? एक्टर बोला- मेरी हीरोइन बनोगी 
dhanashree apologies to pawan singh
पवन सिंह के जाते ही बोरिंग हुआ राइज एंड फॉल, धनश्री-कीकू में नहीं दिखा दम 

मनीषा ने धनश्री को किया था कॉल 
आदित्य के बाद धनश्री, अरबाज, अर्जुन और आकृति को भी मनीषा के बारे में भड़काती नजर आईं. वो कहती हैं कि 'शो में आने से पहले आखिरी बात मेरी मनीषा रानी से हुई थी. उसका मुझे लंबा-चौड़ा वॉइस नोट आया था कि आप ये शो कर रही हो. मैं चाहती हूं कि आप जीत कर आओ. इस साल मैं आपके गणपति पर नहीं आ पाई.' 

धनश्री का कहना है कि मनीषा उनकी पॉपुलैरिटी से डरती हैं. वहीं मनीषा शो में धनश्री को अच्छा दोस्त मानती हैं. वो बात अलग है कि शो में आकर उन्होंने धनश्री के गेम प्लान सबके सामने ला दिया है. मनीषा के प्रति धनश्री की सोच देखकर जनता भी हैरान है. धनश्री की बातों से साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें मनीषा के आने से अपने गेम को लेकर डर लग रहा है. 

देखते हैं कि झलक दिखला जा के बाद मनीषा रानी राइज एंड फॉल जीतती हैं या नहीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement