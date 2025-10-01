scorecardresearch
 

Feedback

मां बनने वाली हैं सोनम कपूर, 40 की उम्र में देंगी दूसरे बच्चे को जन्म, जल्द होगी अनाउंसमेंट

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर की जिंदगी में खुशियों ने फिर से दस्तक दी है. एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही अपने दूसरे बेबी को जन्म देने वाली हैं. सोनम ऑफिशियल पोस्ट शेयर करके फैंस को जल्द गुडन्यूज दे सकती हैं.

Advertisement
X
दोबारा मां बनेंगी सोनम कपूर (Photo: Instagram @sonamkapoor)
दोबारा मां बनेंगी सोनम कपूर (Photo: Instagram @sonamkapoor)

बॉलीवुड एक्ट्रेस और अनिल कपूर की लाडली बेटी सोनम कपूर के घर में जल्द ही नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है. सोनम कपूर प्रेग्नेंट हैं. वो दूसरी बार मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस जल्द ही अपनी सेकंड प्रेग्नेंसी को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती हैं. 

दूसरी बार मां बनने वाली हैं सोनम

मिली जानकारी के मुताबिक, सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा शादी के 7 साल बाद दूसरी बार पेरेंट क्लब में शामिल होने वाले हैं. सोनम और आनंद अपना सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. कपूर और आहूजा परिवार में खुशी का माहौल है. दोनों परिवार अब नन्हे मेहमान के बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, सोनम ने अब तक अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर कोई हिंट नहीं दिया है. मगर वो जल्द ही ऑफिशियली पोस्ट शेयर करके गुडन्यूज दे सकती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

sonam kapoor comeback to films after 7 years
7 साल बाद फिल्मों में कमबैक करेंगी Sonam kapoor 
Sonam Kapoor, Sonam Kapoor weight gain, Sonam Kapoor son
7 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक करेंगी सोनम कपूर, बेटे वायु की खातिर लिया था ब्रेक 
Aanand L. Rai,Dhanush, raanjhanaa
'रांझणा' से छेड़छाड़ पर गुस्साए धनुष-आनंद एल राय, लेंगे लीगल एक्शन 
dhanush, sonam kapoor, Raanjhanaa
AI से बदला गया 'रांझणा' का क्लाइमैक्स, धड़ल्ले से हो रहा वायरल, देखकर भड़के डायरेक्टर 
sonam kapoor with family at mumbai aiport
Sonam Kapoor और Anand Ahuja का स्टाइलिश एयरपोर्ट लुक 

शादी के 7 साल बाद आएगा दूसरा मेहमान

सोनम और आनंद के रिश्ते की बात करें तो दोनों इंडस्ट्री के पावर कपल कहे जाते हैं. उनका प्यार और केमिस्ट्री बेमिसाल है. कई सालों की डेटिंग के बाद सोनम ने साल 2018 में शादी रचाई थी. सोनम और आनंद की शादी में कई जानी-मानी बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई थीं. 

Advertisement

शादी के 4 साल बाद कपल ने साल 2022 में बेटे वायु का वेलकम किया था. मां बनने के बाद सोनम अक्सर अपनी मदरहुड जर्नी फैंस संग शेयर करती हैं. बेटे संग उनके पोस्ट वायरल रहते हैं. अब एक्ट्रेस की जिंदगी में एक बार फिर नन्हे मेहमान की एंट्री होने वाली है. ये खबर सामने आते ही फैंस की एक्साइटमेंट भी डबल हो गई है. फैंस अब सोनम के प्रेग्नेंसी पोस्ट का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं. 

सोनम के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने साल 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया' से ग्रैंड डेब्यू किया था. मगर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कमाल नहीं कर पाई थी. इसके बाद सोनम ने 'दिल्ली-6', 'आएशा', 'खूबसूरत', 'वीरे दी वेडिंग' समेत कई फिल्मों में काम किया. आखिरी बार वो 'ब्लाइंड' फिल्म में दिखी थीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement