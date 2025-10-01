सेंसर हुई वरुण-जाह्ववी की फिल्म, हटाए गए 60 प्रतिशत किसिंग सीन्स, डायरेक्टर बोले- बड़ी बात नहीं

वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ स्टारर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है. लेकिन फिल्म के कई किसिंग सीन्स पर अपनी कैंची चलाने के बाद. पर बड़ी बात ये है कि इन्हें हटाने के बावजूद मेकर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है. डायरेक्टर शशांक खेतान ने इस बारे में बात की और बताया कि उल्टा उन्हें तो इस प्रोसेस में काफी मजा आया.

60 प्रतिशत किसिंग पर हटाए गए

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. फिल्म में लव ट्रायंगल नहीं बल्कि रेक्टेंगल दिखाया जाना है. ऐसे में मेकर्स ने रोमांस का भी खूब तड़का लगाया है, और भर भर किसिंग सीन्स डाले गए. लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई और इनमें से 60 प्रतिशत किसिंग सीन्स पर अपनी कैंची चला दी.

साथ ही रिपोर्ट्स हैं कि जहां-जहां गार्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहां म्यूट कर दिया गया है. ये उस सीन में आता है जहां वरुण का किरदार सनी एक गाली देता है और फिर कहता है कि उसने तो गार्ड कहा था. इसके अलावा, सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म मेकर्स से स्क्रीन पर ऐंटी-एल्कोहल चेतावनी डालने को कहा है.

फिल्म को सेंसर बोर्ड से आधिकारिक तौर पर U/A 13+ सर्टिफिकेट मिला है. सेंसर सर्टिफिकेट के अनुसार फिल्म की रनटाइम 135.45 मिनट है, जो 2 घंटे, 15 मिनट और 45 सेकंड के बराबर है.

कट्स से बेफिक्र डायरेक्टर

डायरेक्टर शशांक खेतान को लेकिन इन कट्स से कोई आपत्ति नहीं है. उनके कहना है कि वो इस प्रोसेस के लिए पहले से तैयार थे. इससे फिल्म की कहानी पर कोई असर नहीं पड़ा है. बल्कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया में बहुत मजा आया.

बॉलीवुड हंगामा से शशांक ने कहा कि, 'हम भी जानते थे कि वो कटने वाला है. इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी. लेकिन हमारे लिए सेंसर की स्क्रीनिंग काफी आसान और मजेदार रही. मेरी फिल्मों को अब तक ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है. ज्यादातर फिल्मों को U/A सर्टिफिकेट ही मिला है. और U/A इसलिए आता है क्योंकि जब कॉमेडी लिखी जाती है तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिन्हें सेंसर बोर्ड के सदस्य मानते हैं कि ये फिल्म बच्चों को माता-पिता के साथ देखनी चाहिए. इस बार U/A 13+ मिला है, तो ठीक है. अगर मुझे ‘U’ सर्टिफिकेट चाहिए हो, तो मुझे बहुत सारी कटिंग करानी पड़ेगी. वैसे भी, मुझे नहीं लगता कि सर्टिफिकेट सफलता की गारंटी है. एनिमल को ‘A’ रेटिंग मिली थी और फिर भी उसने खूब अच्छा किया.

बता दें, फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. इसकी सीधी टक्कर कांतारा: चैप्टर 1 से होगी.

