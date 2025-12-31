scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौन सर्वम माया की ये 'भूत'? 21 की उम्र में कीं कई फिल्में प्रोड्यूस, एक्टिंग से छोड़ी छाप

21 साल की उम्र में कोई क्या-क्या कर सकता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको बता दें मलयालम सिनेमा का फेमस नाम रिया शिबु 21 की उम्र में एक्ट्रेस होने के साथ-साथ प्रोड्यूसर भी हैं. उन्होंने इंडस्ट्री में अपने टैलेंट से हर किसी को हैरान कर दिया है.

Advertisement
X
रिया शिबू कौन हैं? (Photo: Instagram @riyashibu_)
रिया शिबू कौन हैं? (Photo: Instagram @riyashibu_)

मलयालम सिनेमा के मशहूर एक्टर निविन पॉली ने 'सर्वम माया' फिल्म से शानदार कमबैक किया. उनकी चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही इस फिल्म से एक और नाम उभर कर आ रहा है, वो है- रिया शिबू का. आखिर कौन हैं रिया शिबू ने जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया और उनका नाम लोगों की जुबां पर चढ़ गया है. 

एक्ट्रेस ही नहीं प्रोड्यूसर भी हैं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्वम माया फिल्म ने सिर्फ 5 दिनों में दुनियाभर में 44 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और ये 2025 की बड़ी मलयालम हिट फिल्मों में शामिल हो गई है. फिल्म में रिया ने डेलुलु नाम की एक चुलबुली भूतनी का किरदार निभाया है.

सम्बंधित ख़बरें

2026 Movie Calender: Bollywood, South, Hollywood's most hyped releases of the year
2026 मूवी कैलेंडर: बॉलीवुड, साउथ, हॉलिवुड... मचेगा इन फिल्मों का भौकाल
samantha ruth prabhu and raj nidimoru honeymoon
दूसरी शादी के बाद पुर्तगाल में हनीमून एन्जॉय कर रहीं समांथा, राज निदीमोरू संग शेयर किए क्यूट मोमेंट
Harshali malhotra Akhanda 2 BTS
भारी बारिश... नदी में खड़े, तेज बुखार में 'मुन्नी' ने की शूटिंग, बोलीं- हर टेक में...
thalapathy vijay jana nayagan wide hindi release: political image makeover or pan india stardom
'जन नेता' से थलपति का बड़ा हिंदी धमाका... पॉलिटिकल भौकाल या स्टारडम का टेस्ट?
Kannada and Tamil TV actor Nandini CM dies by suicide in Bengaluru.
टीवी एक्ट्रेस ने किया सुसाइड, शादी का प्रेशर नहीं हुआ बर्दाश्त, झेल रही थी डिप्रेशन

बतौर एक्टर रिया की ये दूसरी फिल्म है, लेकिन सिनेमा उनके लिए नया नहीं है. 21 साल की रिया शिबू पहले से ही एक जानी-मानी फिल्म प्रोड्यूसर हैं. इतनी छोटी सी उम्र में वो साउथ इंडियन सिनेमा को कई अच्छी फिल्में दे चुकी हैं, जिनमें विक्रम की फिल्म 'चियान' भी शामिल है. वो मशहूर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर शिबू थमीन्स की बेटी हैं, जिनकी कंपनी थमीन्स फिल्म्स ने दुलकर सलमान की 'ABCD', विजय-श्रीदेवी की 'पुली' और विक्रम-नयनतारा की 'इरु मुगन' जैसी फिल्में बनाई हैं. 

Advertisement

फिल्मों की दुनिया में कदम रखने पहले रिया सोशल मीडिया पर तहलका मचा चुकी थीं. इससे पहले वो टिकटॉक, डब्समैश और म्यूजिकली जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने शॉर्ट वीडियो के जरिए सोशल मीडिया स्टार बनी थीं.

रिया शिबू (Photo: Instagram @Riyashibu_)

महज 21 साल की उम्र में प्रोडक्शन की समझ से चौंकाया

सोशल मीडिया पर पहचान बनाने के बाद रिया ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और 2023 में तमिल एक्शन फिल्म ‘ठग्स’ को प्रोड्यूस किया. ये मलयालम फिल्म 'स्वतंत्र्यम अर्धरात्रियिल' का रीमेक थी. इस फिल्म में उनके भाई हृदु हारून और एक्ट्रेस अनस्वरा राजन लीड रोल में थे. उसी साल उन्होंने विक्रांत मैसी और विजय सेतुपति की फिल्म 'मुंबईकर' को भी को-प्रोड्यूस किया, जो लोकेश कनगराज की 'मानगरम' का रीमेक थी.

2024 में उन्होंने गैंगस्टर थ्रिलर ‘मुरा’ को प्रोड्यूस किया और 2025 में उनका अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ‘वीरा धीरा सूरन: पार्ट 2’ रिलीज हुआ. इस फिल्म में विक्रम, एसजे सूर्या, सुराज वेंजारमूडु और दुशारा विजयन नजर आए. फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले और इसने दुनियाभर में 63.45 करोड़ रुपये की कमाई की.

रिया की पढ़ाई

खबरों के मुताबिक, रिया ने त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल स्कूल और चेन्नई के लोयोला कॉलेज से पढ़ाई की है, जहां उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की. उनके पिता शिबू थमीन्स रिलीज भी चलाते हैं, जो तमिल और मलयालम फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती हैं.

Advertisement

छोटी सी रिया के कारनामे देख हैरान एक्टर्स

रिया की तारीफ करते हुए विक्रम ने एक प्रमोशनल इवेंट में कहा था- वो एक ऐसी प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया. पहली बार जब मैं उनसे मिला, तो वो कैमरा हाथ में लिए बहुत शांत खड़ी थीं. मुझे लगा, ‘क्या वाकई यही प्रोड्यूसर हैं?’ फिर मैंने उनकी एक रील देखी, कमाल की एनर्जी थी. बाद में उन्हें शादी में शानदार डांस करते देखा और फिर से हैरान रह गया. रिया, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है.

रिया ने 2024 में मलयालम फिल्म ‘कप’ से मैथ्यू थॉमस के साथ एक्टिंग डेब्यू किया था, लेकिन फिल्म ज्यादा नहीं चली. 'सर्वम माया' उनकी दूसरी फिल्म है, जिसमें उन्होंने एक्ट किया. इसकी बड़ी सफलता को उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है. रिया इंस्टाग्राम पर भी काफी पॉपुलर हैं और उनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement