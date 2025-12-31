कौन सर्वम माया की ये 'भूत'? 21 की उम्र में कीं कई फिल्में प्रोड्यूस, एक्टिंग से छोड़ी छाप

मलयालम सिनेमा के मशहूर एक्टर निविन पॉली ने 'सर्वम माया' फिल्म से शानदार कमबैक किया. उनकी चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही इस फिल्म से एक और नाम उभर कर आ रहा है, वो है- रिया शिबू का. आखिर कौन हैं रिया शिबू ने जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया और उनका नाम लोगों की जुबां पर चढ़ गया है.

एक्ट्रेस ही नहीं प्रोड्यूसर भी हैं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्वम माया फिल्म ने सिर्फ 5 दिनों में दुनियाभर में 44 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और ये 2025 की बड़ी मलयालम हिट फिल्मों में शामिल हो गई है. फिल्म में रिया ने डेलुलु नाम की एक चुलबुली भूतनी का किरदार निभाया है.

बतौर एक्टर रिया की ये दूसरी फिल्म है, लेकिन सिनेमा उनके लिए नया नहीं है. 21 साल की रिया शिबू पहले से ही एक जानी-मानी फिल्म प्रोड्यूसर हैं. इतनी छोटी सी उम्र में वो साउथ इंडियन सिनेमा को कई अच्छी फिल्में दे चुकी हैं, जिनमें विक्रम की फिल्म 'चियान' भी शामिल है. वो मशहूर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर शिबू थमीन्स की बेटी हैं, जिनकी कंपनी थमीन्स फिल्म्स ने दुलकर सलमान की 'ABCD', विजय-श्रीदेवी की 'पुली' और विक्रम-नयनतारा की 'इरु मुगन' जैसी फिल्में बनाई हैं.

फिल्मों की दुनिया में कदम रखने पहले रिया सोशल मीडिया पर तहलका मचा चुकी थीं. इससे पहले वो टिकटॉक, डब्समैश और म्यूजिकली जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने शॉर्ट वीडियो के जरिए सोशल मीडिया स्टार बनी थीं.

रिया शिबू (Photo: Instagram @Riyashibu_)

महज 21 साल की उम्र में प्रोडक्शन की समझ से चौंकाया

सोशल मीडिया पर पहचान बनाने के बाद रिया ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और 2023 में तमिल एक्शन फिल्म ‘ठग्स’ को प्रोड्यूस किया. ये मलयालम फिल्म 'स्वतंत्र्यम अर्धरात्रियिल' का रीमेक थी. इस फिल्म में उनके भाई हृदु हारून और एक्ट्रेस अनस्वरा राजन लीड रोल में थे. उसी साल उन्होंने विक्रांत मैसी और विजय सेतुपति की फिल्म 'मुंबईकर' को भी को-प्रोड्यूस किया, जो लोकेश कनगराज की 'मानगरम' का रीमेक थी.

2024 में उन्होंने गैंगस्टर थ्रिलर ‘मुरा’ को प्रोड्यूस किया और 2025 में उनका अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ‘वीरा धीरा सूरन: पार्ट 2’ रिलीज हुआ. इस फिल्म में विक्रम, एसजे सूर्या, सुराज वेंजारमूडु और दुशारा विजयन नजर आए. फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले और इसने दुनियाभर में 63.45 करोड़ रुपये की कमाई की.

रिया की पढ़ाई

खबरों के मुताबिक, रिया ने त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल स्कूल और चेन्नई के लोयोला कॉलेज से पढ़ाई की है, जहां उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की. उनके पिता शिबू थमीन्स रिलीज भी चलाते हैं, जो तमिल और मलयालम फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती हैं.

छोटी सी रिया के कारनामे देख हैरान एक्टर्स

रिया की तारीफ करते हुए विक्रम ने एक प्रमोशनल इवेंट में कहा था- वो एक ऐसी प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया. पहली बार जब मैं उनसे मिला, तो वो कैमरा हाथ में लिए बहुत शांत खड़ी थीं. मुझे लगा, ‘क्या वाकई यही प्रोड्यूसर हैं?’ फिर मैंने उनकी एक रील देखी, कमाल की एनर्जी थी. बाद में उन्हें शादी में शानदार डांस करते देखा और फिर से हैरान रह गया. रिया, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है.

रिया ने 2024 में मलयालम फिल्म ‘कप’ से मैथ्यू थॉमस के साथ एक्टिंग डेब्यू किया था, लेकिन फिल्म ज्यादा नहीं चली. 'सर्वम माया' उनकी दूसरी फिल्म है, जिसमें उन्होंने एक्ट किया. इसकी बड़ी सफलता को उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है. रिया इंस्टाग्राम पर भी काफी पॉपुलर हैं और उनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

