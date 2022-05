Panchayat 2: 'रोडीज का रघुराम' बनकर इंटरनेट पर छाया, वो कोई और नहीं पंचायत का है डायरेक्टर

क्या आपको TVF की परोडी सीरीज वाले 'रघु राम' याद हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं. दरअसल, दीपक कुमार मिश्रा (Deepak Kumar Mishra) ही वही शख्स हैं, जिन्होंने 'रोडीज परोडी सीरीज' में 'रघु राम' की भूमिका अदा की थी. दीपक कुमार मिश्रा कई वेब सीरीज में तरह-तरह के रोल निभाते नजर आ चुके हैं. यहां तक कि दीपक कुमार मिश्रा ने ही 'पंचायत 2' वेब सीरीज का निर्देशन संभाला है. अगर आपने अभी तक फुलेरा गांव की कहानी 'पंचायत 2' वेब सीरीज में नहीं देखी है तो इसका शानदार प्लॉट, दिलचस्प स्क्रिप्ट और दमदार स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग देखना आपने मिस कर दिया है.

वायरल हो रहे मीम्स

इंटरनेट पर दीपक कुमार मिश्रा छाए हुए हैं. नेटिजन्स ने शानदार वेब सीरीज के दमदार डायरेक्टर के बारे में कई चीजें खोज निकाली हैं. ट्विटर पर मीम्स के जरिए उनके टैलेंट की सराहना कर रहे हैं. 'रोडीज परोडी सीरीज' में बने 'रघु राम' से लेकर टीवीएफ की सीरीज में कैमियो रोल निभाते हुए दीपक कुमार मिश्रा की जन्मकुंडली निकाल डाली है. एक से बढ़कर एक मीम्स दीपक कुमार मिश्रा पर शेयर हो रहे हैं.

Remember this guy? He's Deepak Kumar Mishra the director of Panchayat. #panchayat2 pic.twitter.com/YAr2tQa19p May 22, 2022

Also directed second season of permanent roommates pic.twitter.com/hsuYRfMfKF — Nikhil (@Nick_2310_) May 22, 2022

He also played the role of electrician in season 1 pic.twitter.com/NEsvCMz0j6 — Shub (@Sh_uub) May 22, 2022

Also acted in Kota Factory S1E1 opening scene pic.twitter.com/fZ0iiojmpF — Gareeb Joker (@badoombaa) May 22, 2022

Panchayat Season 2 Review: हंसाती-रुलाती फुलेरा गांव की कहानी, दिल छू गई 'पंचायत' 2

कई लोगों ने तो दीपक कुमार मिश्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट की फोटो तक शेयर कर डाली है. उनका कहना है कि 'पंचायत 2' के डायरेक्टर यही दीपक कुमार मिश्रा हैं, जिन्हें बाकी के लोग फोटो में देख पा रहे हैं.

पंचायत-2 का आखिरी एपिसोड क्यों एक ज़रूरी चित्र है जिसे देखा जाना चाहिए

नेटिजन्स ने बिना वक्त लगाए दीपक कुमार मिश्रा से जुड़े कई किस्से निकाल लिए हैं. इस टैलेंटेड डायरेक्टर को 'कोटा फैक्ट्री' के ओपनिंग सीन में ऑटो चलाते हुए देखा गया था. 'परमानेंट रूममेट्स' में मिश्रा की शानदार स्क्रिप्ट में कॉमेटिंग करने वाला शख्स यही दीपक कुमार मिश्रा था. कॉमेंट सेक्शन में दीपक कुमार मिश्रा के लिए दर्शक एक से बढ़कर एक तारीफ लिख रहे हैं. ज्यादातर लोगों ने इन्हें 'रोडीज परोडी सीरीज' के 'रघु राम' कहकर पहचाना है.