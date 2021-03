World Theatre Day: अनुपम खेर-नीना गुप्ता ने थ्रोबैक फोटोज शेयर कर थिएटर के दिनों को किया याद

वर्ल्ड थिएटर डे के मौके पर नीना गुप्ता, अनुपम खेर और आदिल हुसैन समेत कई सारे कलाकारों ने अपने थिएटर के दिनों को याद किया है और कुछ शानदार थ्रोबैक फोटोज भी शेयर की हैं. एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने बीटीएस फोटोज शेयर की हैं जिसमें वे अनुपम खेर के साथ प्ले करती नजर आ रही हैं. उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा कि- ''प्ले मेरा वो मतलब नहीं था से. वर्ल्ड थिएटर डे के मौके पर अनुपम खेर के साथ पुरानी तस्वीर.''

वहीं अनुपम खेर ने भी इस खास मौके पर कुछ खूबसूरत फोटोज शेयर कीं. इसमें वे नीना गुप्ता और राकेश बेदी जैसे स्टार्स संग मंच साझा करते नजर आ रहे थे. वर्ल्ड थिएटर डे के मौके पर देखिए इन 50 सालों में मेरी जर्नी कैसी रही. इस खास मौके पर मैं अपने सभी गुरुओं और निर्देशकों को शुक्रिया कहना चाहता हूं. साथ ही मैं शानदार ऑडियंस को भी इस प्यार के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगा. जय हो.

आदिल हुसैन की सरकार से गुहार

दिग्गज अभिनेता आदिल हुसैन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि थिएटर मेरा पहला प्यार रहा है और हमेशा रहेगा. ये अभिव्यक्ति का एक बेहद प्यारा माध्यम है. सभी को इस खास दिन की शुभकामनाएं. मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार प्राइमरी स्कूल्स में इसे एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में शामिल करेगी. मैं पहले भी सरकार से इस बारे में गुहार लगा चुका हूं.

Theatre is my First Love. And it will always be the one. It has evolved into a fine medium of expression over millenia! Happy International Theatre day to everyone! I hope that the Governments of each state makes theatre studies a compulsory subject from Primary Schools onward.