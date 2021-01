इस दिन रिलीज किया जाएगा ऋचा चड्ढा की फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर का ट्रेलर, डेट आई सामने

ऋच चड्ढा इन दिनों अपनी नई फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में इस फिल्म से एक्ट्रेस का न्यू लुक शेयर किया गया. पोस्टर में एक्ट्रेस का दबंग रूप नजर आया. फिल्म में ऋचा चड्ढा चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले करती नजर आएंगी. पोस्टर देख कर ही फैन्स ने ऋचा की इस फिल्म से काफी उम्मीदें बांध रखी हैं. लोगों की उत्सुकता फिल्म को लेकर और भी बढ़ने वाली है क्योंकि अब फिल्म का ट्रेलर भी जल्द ही रिलीज किया जाएगा. फिल्म के ट्रेलर रिलीज की की डेट सामने आ गई है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी साझा की. उन्होंने फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर किया है जिसमें ऋचा चड्ढा अपने किरदार में हैं और मुस्कुराती नजर आ रही हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि- कल मैडम चीफ मिनिस्टर का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा. ऋचा चड्ढा के साथ मैडम चीफ मिनिस्टर का दूसरा पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म का निर्देशन सुभाष कपूर कर रहे हैं. जबकी भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, नरेन कपूर और डिंपल खरबंदा इस फिल्म का संयुक्त रूप से निर्माण कर रहे हैं.

'MADAM CHIEF MINISTER' TRAILER DROPS TOMORROW... Second poster of #MadamChiefMinister - starring #RichaChadha - unveiled... Directed by Subhash Kapoor... Produced by Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Naren Kumar and Dimple Kharbanda... 22 Jan 2021 release. pic.twitter.com/iHlhIv7tqs