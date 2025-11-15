scorecardresearch
 

Feedback

दुनिया देखेगी राजामौली का भौकाल! इंडियन सिनेमा के लिए एक बड़ा मोड़ है Globetrotter इवेंट...

एस एस राजामौली की अगली फिल्म महेश बाबू के साथ है. इसका टाइटल अनाउंस करने के लिए एक बहुत तगड़ा इवेंट होने जा रहा है. मगर ये सिर्फ एक फिल्म का लॉन्च इवेंट नहीं है. ये इंडियन सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और इसकी कई बड़ी वजहें हैं.

Advertisement
X
इंडियन सिनेमा के लिए ऐतिहासिक है Globetrotter का इवेंट (Photo: IMDB)
इंडियन सिनेमा के लिए ऐतिहासिक है Globetrotter का इवेंट (Photo: IMDB)

एस एस राजामौली की फिल्म Globetrotter की पहली झलक अब बस कुछ ही देर में फैन्स के सामने होगी. सिर्फ इंडियन फैन्स नहीं, राजामौली के ग्लोबल फैन्स. जो उन्होंने 'बाहुबली' की शानदार सक्सेस और RRR की ऑस्कर विनिंग पारी के बाद कमाए हैं. शनिवार के इवेंट की खासियत ये है कि इसमें राजामौली फिल्म का टाइटल रिवील करेंगे. बताया जा रहा है कि इसी इवेंट में एक तीन मिनट लंबे वीडियो से, फैन्स के सामने फिल्म की पहली झलक भी आएगी. 

मगर ये सिर्फ एक फिल्म इवेंट नहीं है. इस इवेंट का स्केल और इसकी रीच बहुत तगड़ी है. अगर सब ठीक रहा, तो राजामौली के सारे प्रोजेक्ट्स की तरह, ये भी इंडियन सिनेमा का एक लैंडमार्क साबित होगा. जिसे लोग सिर्फ एक इवेंट समझ रहे हैं, वो मार्केटिंग ब्रेन राजामौली का एक ग्रैंड प्लान है... 

पहली बार लाइव फिल्म इवेंट 
Globetrotter का ये इवेंट हैदराबाद से लाइव स्ट्रीम होगा. ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर पूरी दुनिया इसे लाइव देखेगी. ये पहली बार होगा जब किसी इंडियन फिल्म के लिए इस तरह का लाइव इवेंट होगा. अपने देसी सिनेमा कल्चर में बहुत बार ऐसा होता है कि फिल्म की रिलीज तक जनता को पता भी नहीं चल पाता कि इस नाम की कोई फिल्म बन रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Globe Trotter event Update
प्रियंका का 'Globe Trotter' इवेंट क्यों है खास? हैदराबाद में सज गई शाम 
Movie Masala PC Rajamouli
मूवी मसाला: राजामौली की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक रिलीज 
priyanaka chopra poster from rajamouli film reveals ssmb globetrotter story
प्रियंका के पोस्टर में हैं कहानी की ये डिटेल्स, साइंस फिक्शन है राजामौली की फिल्म? 
Bahubali The Eternal War
Baahubali: The Eternal War से बदलेगा एनिमेशन फिल्मों का संसार!  
राजामौली की नई फिल्म के टाइटल से उठा पर्दा! देखें मूवी मसाला 

दूसरी तरफ राजामौली हैं... उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज डेट मार्च 2027 अनाउंस की है. मगर डेढ़ साल पहले इसका पहला रिवील इतने बड़े, लाइव इवेंट में करने जा रहे हैं. सवाल उठता है, क्यों?

Advertisement

इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल मंच पर ले जाने की भूख
'RRR' की धुआंधार कामयाबी के बाद, पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल ऑडियंस से इंडियन सिनेमा को अलग लेवल का अटेंशन मिल रहा है. इसका फायदा बाकी फिल्मों को भी हुआ है. अबतक इंडियन फिल्में अपने अंदाज और प्रेजेंटेशन में इंडियन ही थीं, RRR भी. फिल्में सॉलिड थीं इसलिए इंटरनेशनल अटेंशन मिल गया. मगर अब इंडियन सिनेमा में वो दौर शुरू हो चुका है कि फिल्में बन ही रही हैं इंटरनेशनल दर्शकों को ध्यान में रखते हुए. 

राजामौली की इस फिल्म के अलावा, यश की अगली फिल्म 'टॉक्सिक', संदीप रेड्डी वांगा की प्रभास स्टारर फिल्म 'स्पिरिट', बॉलीवुड की 'रामायण' और शाहरुख की 'किंग'' ऐसी ही फिल्में हैं. प्लानिंग से लेकर प्रोडक्शन तक, ये फिल्में इंटरनेशनल मंच पर कॉम्पिटीशन में उतरना चाहती हैं. इसका सीधा मतलब ये है कि अब इन्हें मार्केटिंग का लेवल भी बढ़ाना होगा. नए खेल दिखाने होंगे, नया अवतार लेना होगा.

शिड्यूल की बात करें तो बाकी सारी फिल्में राजामौली की फिल्म से लगभग पहले ही रिलीज होनी हैं. मगर सबसे पहले इवेंट करके वो इस ग्रैंड मार्केटिंग की रेस छेड़ने जा रहे हैं. बाकी प्रोजेक्ट्स भी इस रेस में उतरेंगे और इंडियन सिनेमा में इंटरनेशनल होने की चाह बढ़ेगी. मार्केटिंग का सीधा मतलब भौकाल बनाना है. भौकाल बनेगा, तो माल बिकेगा. घरेलू मार्किट में तो खरीदार हैं ही, अब कस्टमर इंटरनेशनल चाहिए.

Advertisement

देसी फैन्स को मिलेगा प्राउड मोमेंट 
ये होड़ इंडियन फैन्स को भी उनके घरेलू सिनेमा के लिए एक्साइटेड होने की एक नई वजह देगी, जो आजकल हॉलीवुड फिल्मों के लिए थिएटर्स तक खूब जाती है. इस जनता में ये शिकायत भी खूब पाई जाती है कि हमारा सिनेमा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा. राजामौली का इवेंट, देश की जनता के लिए भी मैसेज लेकर आ रहा है— तैयार हो जाइए, हम इंटरनेशनल होने जा रहे हैं!

अब हम अपनी कहानियों को, इंटरनेशनल फेम मिलने का इंतजार नहीं कर रहे. हम कहानियां ही वो बनाने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल सेंसिबिलिटी और अपील के साथ आ रही हैं. रिपोर्ट्स बता रही हैं कि राजामौली इस फिल्म को 120 देशों में रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं. यानी उनके ग्लोबल फैन्स के पास भी Globetrotter के लिए इंतजार करने की पर्याप्त वजह है.

Globetrotter में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा हैं. इंडिया की अपनी देसी गर्ल, जो अब हॉलीवुड जाकर इंटरनेशनल क्वीन बन चुकी हैं. इन दोनों के साथ हैं फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे पृथ्वीराज सुकुमारन. पृथ्वी को इस समय इंडियन सिनेमा के सबसे दमदार एक्टर्स में गिना जाता है. 

इन तीनों के साथ राजामौली जो कहानी लेकर आ रहे हैं, उसकी एक झलक तक अभी सही से नहीं दिखी है. टाइटल भी किसी को नहीं पता है. सिर्फ ये इवेंट ही है जिसकी वजह से इंटरनेशनल सिनेमा फैन्स भी आज टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं. इवेंट ग्रैंड है, मंच सज चुका है... अगर राजामौली अपनी स्टोरीटेलिंग के भौकाल से आज माहौल लूटने में कामयाब हुए, तो इस इवेंट का असर कुछ साल बाद सिनेमाई एनालिसिस का हिस्सा बनेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement