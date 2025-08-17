Film Wrap: एल्विश यादव के घर कई राउंड फायरिंग, KBC 17 को मिला अपना पहला करोड़पति

हर रोज की तरह आज भी हम फिल्मी दुनिया की चटपटी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं. संडे के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई. यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी' विनर एल्विश यादव के घर के बाहर कई राउंड्स फायरिंग हुई है. ये घटना सुबह के करीब 5.30-6 बजे की है जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है. वहीं अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' को अपना पहला करोड़पति कंटेस्टेंट मिला है. उत्तराखंड के आदित्य कुमार 1 करोड़ रुपये जीत चुके हैं.

अरमान मलिक ने दिया लव जिहाद को बढ़ावा? दो बीवियां रख बुरे फंसे यूट्यूबर, तोड़ी चुप्पी

यूट्यूबर अरमान मलिक ने अपनी दो शादियां और उससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलने वाली बात पर चुप्पी तोड़ी है. उनका कहना है कि उनकी पहली पत्नी पायल को अगर उनकी दूसरी शादी से दिक्कत है, तो उन्हें ही मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हक है.

चौथी बार मां बनने वाली है करोड़पति यूट्यूबर की पहली पत्नी, दी गुडन्यूज, बोली- 15 साल बाद...

यूट्यूबर अरमान मलिक पांचवी बार पिता बनने वाले हैं. खबर थी कि उनकी दूसरी पत्नी कृतिका प्रेग्नेंट हैं, मगर ऐसा नहीं है. अरमान बताते हैं कि उनकी पहली पत्नी पायल प्रेग्नेंट हैं और वो चौथी बार मां बनने वाली हैं.

13 साल बाद दूसरी बार पिता बना मशहूर एक्टर, घर आई 'लक्ष्मी', बोला- सूफी को रूमी मिल गई...

'इशकबाज' एक्टर नकुल मेहता दूसरी बार पिता बने हैं. उनकी पत्नी शादी के 13 साल बाद दूसरी बार मां बनी हैं. उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है. नकुल ने अपने घर एक लक्ष्मी का स्वागत किया है.

अंतिम सांस तक शेफाली को खुद से अलग नहीं करेंगे पराग, सीने पर गुदवाया टैटू, VIDEO

शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी ने अपनी पत्नी की याद में टैटू बनवाया है. जिसे वो अंतिम सांस तक नहीं मिटाने वाले हैं. पराग ने अपने सीने पर शेफाली की फोटो का टैटू गुदवाया है.

टूटी 19 साल की शादी, एक्ट्रेस को 'मतलबी' होने का मिला टैग, लगा घर तोड़ने का आरोप

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपनी पहली शादी टूटने पर कई सारी बातें कही हैं. उनका कहना है कि लोगों ने उन्हें मतलबी होने का टैग दिया है और साथ ही घर तोड़ने वाली भी कहा.

