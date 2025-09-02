scorecardresearch
 

Film Wrap: अंकिता लोखंडे नहीं बनना चाहती मां? अनुष्का पर मृणाल ने कसा तंज!

फिल्म रैप में मंगलवार के दिन पढ़ें क्या खास हुआ. बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर फिर चर्चा में आ गई हैं. उनके हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कही गई बातों को अनुष्का शर्मा से जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं अंकिता लोखंडे ने प्रेग्नेंसी के सवाल पर इस तरह का रिएक्ट किया कि पति विक्की भी हैरान रह गए.

फिल्म रैप: अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, मृणाल ठाकुर (Photo: Instagram @lokhandeankita @mrunalthakur)
बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के हालिया बयान ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कई फिल्मों को रिजेक्ट किया है, जिनमें से कुछ सुपरहिट साबित हुईं. मृणाल ने कहा कि अगर वो उस फिल्म को करतीं तो शायद खुद को खो देतीं. उनके इस स्टेटमेंट को अनुष्का शर्मा पर किए तंज के तौर पर देखा गया था. वहीं अंकिता लोखंडा का प्रेग्नेंसी के सवाल पर गुस्सा फूट पड़ा, उनका रिएक्शन देखकर पति विक्की जैन भी हक्के-बक्के रह गए. 

Exclusive: 'मैं टीवी पर रोना चाहती हूं...' बिग बॉस शो को लेकर बोलीं तान्या मित्तल

बिजनेसवुमन से सोशल मीडिया स्टार बनीं तान्या मित्तल अब 'बिग बॉस 19' की ड्रामा भरी दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रही हैं. पहले ही हफ्ते में वो कई बिग बॉस के घरवालों को प्रभावित करने में कामयाब रही हैं और कई वजहों से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई हैं. सलमान खान के शो में आने का उनका एजेंडा बहुत सीधा है. कार्तिक आर्यन जैसा अगला सुपरस्टार बनना. शो में आने से पहले तान्या ने इंडिया टुडे से कहा, 'हर कोई मुंबई एक ही मकसद से आता है. कार्तिक आर्यन के बाद, ग्वालियर से कोई सुपरस्टार नहीं आया. मैं उस जगह को भरना चाहती हूं.'

'मैं काम कर रही हूं, वो नहीं', बिपाशा बसु के बाद मृणाल ठाकुर ने अनुष्का शर्मा पर किया कमेंट? पीछे पड़े ट्रोल्स

Advertisement

बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अपने बयान को लेकर फिर कंट्रोवर्सी से घिर गई हैं. बीते दिनों बिपाशा बसु को लेकर उनका पुराना बयान वायरल हुआ था. जहां उन्होंने बिपाशा को मैनली कहा था. ट्रोलिंग के बाद एक्ट्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी. अब यूजर्स का मानना है मृणाल ने अनुष्का शर्मा पर कमेंट किया है. क्या है ये पूरा माजरा, चलिए जानते हैं.

किलकारी सुनने को बेकरार पति, मां नहीं बनना चाहतीं अंकिता? सवाल पर फूटा गुस्सा

अंकिता लोखंडे की 2021 में बिजनेसमैन विक्की जैन से शादी हुई थी. एक्ट्रेस 40 साल की हो चुकी हैं उन्होंने अभी तक बेबी प्लान नहीं किया है. विक्की कई मौकों पर बच्चे को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अंकिता ने हमेशा टालते हुए कहा है कि जब होगा तब बता देंगे. 

बीच प्रेग्नेंसी हुई ब्लीडिंग, फूट-फूटकर रोने लगी एक्ट्रेस, बोली- जुड़वां बच्चे...

गौतम रोडे और पंखुड़ी अवस्थी 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे. 2023 में दोनों जुड़वां बच्चों एक बेटा और बेटी के माता-पिता बने. एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी मुश्किलों भरी रही, लेकिन आज वो खुश हैं.

पत्नी शिल्पा शेट्टी के प्यार में दीवाने राज कुंद्रा, बेटा-बेटी को भूले, बोले- वो बड़े होकर...

राज कुंद्रा जल्द ही पंजाबी फिल्म 'मेहर' में दिखाई देन वाले हैं. फिल्म की चर्चा के बीच राज कुंद्रा ने पत्नी शिल्पा शेट्टी संग अपने रिश्ते पर बात की.

