'मैं काम कर रही हूं, वो नहीं', बिपाशा बसु के बाद मृणाल ठाकुर ने अनुष्का शर्मा पर किया कमेंट? पीछे पड़े ट्रोल्स

बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के हालिया बयान ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कई फिल्मों को रिजेक्ट किया है, जिनमें से कुछ सुपरहिट साबित हुईं. मृणाल ने कहा कि अगर वो उस फिल्म को करती तो शायद खुद को खो देती.

फिर ट्रोल्स के निशाने पर मृणाल ठाकुर (Photo: Instagram @anushkasharma/mrunalthakur)
बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अपने बयान को लेकर फिर कंट्रोवर्सी से घिर गई हैं. बीते दिनों बिपाशा बसु को लेकर उनका पुराना बयान वायरल हुआ था. जहां उन्होंने बिपाशा को मैनली कहा था. ट्रोलिंग के बाद एक्ट्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी. अब यूजर्स का मानना है मृणाल ने अनुष्का शर्मा पर कमेंट किया है. क्या है ये पूरा माजरा, चलिए जानते हैं.

मृणाल ने क्या कहा?
मृणाल ने हाल ही में मिस मालिनी को इंटरव्यू दिया था. जहां उनसे ऐसी फिल्म के बारे में पूछा गया जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी. लेकिन वो मूवी हिट साबित हुई. मृणाल ने जवाब देते हुए कहा- ऐसी मूवी बहुत सारी हैं. जिन्हें मैंने करने से मना किया. लेकिन सच कहूं तो मैं तैयार नहीं थी. कंट्रोवर्सी हो जाएगी. ये फिल्म सुपरहिट हुई थी और इसकी हीरोइन को सक्सेस मिली. लेकिन मुझे लगता है अगर मैंने तब वो फिल्म कर ली होती तो मैं खुद को खो चुकी होती. 

वो एक्ट्रेस अभी काम नहीं करती हैं. लेकिन मैं कर रही हूं. ये अपने आप में मेरी जीत है, क्योंकि मुझे तुरंत मिलने वाला फेम, पहचान नहीं चाहिए. क्योंकि जो चीज तुरंत मिलती है वो जल्दी आपसे दूर भी होती है. 

ट्रोल हुईं मृणाल
रेडिट पर मृणाल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स का मानना है मृणाल ने अनुष्का शर्मा पर अटैक किया है. यहां फिल्म सुल्तान की वो बात कर रही हैं. एक यूजर ने लिखा- ये महिला का अपमान है. दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर दिखाना शर्मनाक है. शख्स ने लिखा- अगर ये अनुष्का की बात कर रही हैं तो बेवकूफ हैं. यूजर्स ने मृणाल को मीन गर्ल का टैग दिया है. शख्स ने लिखा- अगर कोई आज इंडस्ट्री में काम नहीं कर रही तो ये मृणाल के लिए कैसे जीत हुई? यूजर्स को लगता है मृणाल को ग्रॅाउंडेड रहना चाहिए. कईयों को लगता है मृणाल को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है.

अनुष्का पर कसा तंज?
मालूम हो, सलमान खान ने एक दफा बिग बॉस में बताया था कि फिल्म सुल्तान के लिए मेकर्स की पहली पसंद मृणाल थीं. तब एक्ट्रेस शाहिद कपूर के साथ अपनी फिल्म जर्सी को प्रमोट करने आई थीं. सलमान ने कहा था- डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने पहले मृणाल को चुना था. लेकिन वो पहलवान जैसी नहीं लग रही थीं. अनुष्का भी नहीं लगती थी पहलवान टाइप, लेकिन मुझे पता था इनका करियर बहुत अच्छा होगा. 

वर्कफ्रंट पर, मृणाल को पिछली बार फिल्म सन ऑफ सरदार में देखा गया था. वो धनुष संग अफेयर को लेकर भी चर्चा में रहती हैं.

