Exclusive: 'मैं टीवी पर रोना चाहती हूं...' बिग बॉस शो को लेकर बोलीं तान्या मित्तल

बिजनेसवुमन से सोशल मीडिया स्टार बनीं तान्या मित्तल अब 'बिग बॉस 19' की ड्रामा भरी दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रही हैं. पहले ही हफ्ते में वो कई बिग बॉस के घरवालों को प्रभावित करने में कामयाब रही हैं और कई वजहों से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई हैं. सलमान खान के शो में आने का उनका एजेंडा बहुत सीधा है. कार्तिक आर्यन जैसा अगला सुपरस्टार बनना. शो में आने से पहले तान्या ने इंडिया टुडे से कहा, 'हर कोई मुंबई एक ही मकसद से आता है. कार्तिक आर्यन के बाद, ग्वालियर से कोई सुपरस्टार नहीं आया. मैं उस जगह को भरना चाहती हूं.'

तान्या मित्तल ने बताया कि उन्होंने शो में आने से पहले शो के बारे में जानने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह मुश्किलों का सामना करने में यकीन रखती हैं. हालांकि, उनके चाहने वालों ने उन्हें एक साफ सलाह दी है. उन्होंने मुझे शो से गरिमा के साथ बाहर आने को कहा. झगड़ा मत करो और सिर्फ कैमरों के लिए ही अपनी पहचान बनाने की कोशिश मत करो. एक दिन में बाहर हो जाओ, लेकिन जैसे हो वैसे ही बाहर आओ और हमेशा खुश रहो.'



आलोचना को लेकर क्या कहा?

हाल ही में तान्या मित्तल ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बयान दिया था. जिसके बाद उनका काफी विरोध हुआ और उन्हें न सिर्फ बड़े-बड़े विज्ञापन गंवाने पड़े हैं बल्कि यूपी और एमपी टूरिज्म ने उनसे नाता तोड़ लिया. इसे लेकर तान्या ने कहा, 'मैं नियति में विश्वास रखती हूं. अगर ऐसा नहीं होता, तो वह सलमान खान के साथ नहीं खड़ी होतीं. जब कोई चीज चली जाती है, तो इसका मतलब होता है कि वह किसी बेहतर चीज के लिए जगह बना रही है.

जिस पल ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गए मुझे झारखंड और कुछ अन्य राज्य मिल गए और अगर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा होता, तो मैं बिग बॉस में सलमान खान के बगल में नहीं होती. मैं बचपन से ही उनकी फैंन रही हूं.'

क्या तान्या बनेंगी बिग बॉस की 'बॉस'?

तान्या मित्तल ने आगे कहा कि वह इस विश्वास के साथ शो में आई हैं कि वह ट्रॉफी घर ला सकती हैं. विनर वह नहीं होता जिसके पास ट्रॉफी होती है. विनर वह होता है जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है. अब तक, मैं सिर्फ अपनी अच्छाइयों को जानती थी. बिग बॉस मुझे मेरी कमजोरियां दिखाएगा. जैसे ही मैं उन पर काम करूंगी, मैं विजेता बन जाऊंगी.'

तान्या का मानना हैं कि बिग बॉस की ऑडियंस इंस्टाग्राम पर मौजूद जेनरेशन जेड की भीड़ से बहुत अलग हैं. उनका मानना ​​है कि यह सीजन उन्हें सास-बहू पीढ़ी से जोड़ेगा, और चूंकि वह खुद को 'घर की पार्वती' मानती हैं, इसलिए उन्हें उनका प्यार जीतने का पूरा भरोसा है. उनके लिए यह शो सिर्फ अस्तित्व के बारे में नहीं, बल्कि मान्यता के बारे में भी है. सोशल मीडिया के बाद वह बिग बॉस के घर में भी वही प्रामाणिकता और वास्तविकता लाना चाहती हैं ताकि दर्शक उन्हें उनकी असली पहचान दिखा सकें.

बिग बॉस को लेकर क्या कहा?

जब तान्या से पूछा गया कि क्या वह उन झगड़ों के लिए तैयार हैं जिनके लिए बिग बॉस बदनाम है? इस पर तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं सच में टीवी पर रोना चाहती हूं. मुझे याद नहीं कि आखिरी बार कब रोई थी. अब बहुत हो गया एक मजबूत औरत का किरदार निभाना. अब मैं और भी ज्यादा लोगों के साथ घुलना-मिलना चाहती हूं. लोग यह भी मानते हैं कि मैं बहुत प्यारी हूं. लेकिन मेरा गुस्सा हमेशा मेरे पैरों तले जमीन पर रहता है. इसलिए, मेरे स्तर से बाहर की कोई भी बात, उन्हें झेलनी पड़ेगी.'

