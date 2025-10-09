Film Wrap: प्रेमानंद महाराज से मिले एल्विश यादव, बेरोजगारी-कर्ज से परेशान तारक मेहता के 'सोढ़ी' को मिला काम

मनोरंजन की दुनिया में गुरुवार के दिन बहुत कुछ हुआ. प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है. एल्विश यादव, वृंदावन दर्शन के लिए गए थे, जहां उनकी मुलाकात प्रेमानंद महाराज जी से हुई. एल्विश को प्रेमानंद महाराज जी ने सलाह दी. इसके अलावा तारक मेहता शो से सुर्खियों में आए 'सोढ़ी' काफी सालों बाद पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं.

इस्माइल दरबार ने पत्नी को धर्म बदलने के लिए किया मजबूर, छिपाई दूसरी शादी? बोले- वो मेरे जूते...

मशहूर सिंगर और कंपोजर इस्माइल दरबार ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी अनसुनी कहानी शेयर की है. उन्होंने तलाक और दूसरी शादी का सच बताया है.

'दोनों किडनी फेल हैं, अब जाना है' एल्विश यादव से बोले प्रेमानंद महाराज, दी ये सलाह

लोकप्रिय यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव वृंदावन प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने पहुंचे.

दूसरी बार मां बनेंगी भारती, पति ने दबाए पैर-जमकर की सेवा, बोलीं- हर साल प्रेग्नेंट...

कॉमेडियन भारती सिंह 41 की उम्र में दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. स्विटजरलैंड ट्रिप के दौरान उन्होंने फैंस और परिवार को ये गुडन्यूज दी.

बेरोजगारी-कर्ज से परेशान थे तारक मेहता के 'सोढ़ी', लंबे इंतजार के बाद मिला काम!

सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में सोढ़ी का किरदार प्ले कर चुके गुरुचरण सिंह पिछले काफी समय से कैमरा पर एक्टिंग करते नहीं नजर आ रहे हैं.

5 साल की बच्ची ने खींची 1875Kg की गाड़ी, मलाइका-सिद्धू हैरान, भड़के यूजर्स

रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में कंटेस्टेंट्स के कारनामे देख जजों के होश उड़ गए हैं. शो को नवजोत सिंह सिद्दू, मलाइका अरोड़ा, शान जज कर रहे हैं.

