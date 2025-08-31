बिग बॉस के घर में हुआ तख्तापलट, कुनिका सदानंद से कैप्टेंसी छीनी, सलमान खान ने दिया सरप्राइज

'बिग बॉस 19' सीजन को शुरू हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है लेकिन शो में लड़ाई-झगड़े, ड्रामा और बहस ने शो को सुर्खियों में ला दिया है. 'वीकेंड का वार' के बीच एक शॉकिंग खबर सामने आई है. जिसके मुताबिक 2 दिन में ही कुनिका सदानंद से कप्तानी छीन ली गई है. वहीं पहले हफ्ते में 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गए थे, लेकिन सभी के लिए सलमान खान बड़ा सरप्राइज लेकर आए.

कुनिका की कप्तानी क्यों गई?

बिग बॉस लाइवफीड के मुताबिक हाल ही में बिग बॉस के घर में काफी लड़ाई और गुस्सा भरा माहौल देखने को मिला था. जिसे बतौर कैप्टन कुनिका सदानंद संभालने में नाकाम रहीं. ऐसे में बिग बॉस ने ये डिसिजन लिया कि कुनिका अब घर की कैप्टन नहीं रहेंगी. दरअसल बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स को दो ऑप्शन दिए. पहला घरवाले कुनिका को कप्तान बना रहने दें या फिर इम्युनिटी को चुनें. ऐसे में ज्यादातर घरवालों ने कुनिका के खिलाफ वोट दिया. इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया. यानी अब आने वाले एपिसोड में एक नया कैप्टन देखने को मिलेगा.

बिग बॉस से कौन हुआ एलिमिनेट ?

बता दें कि पहले हफ्ते में 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए थे, ऐसा माना जा रहा था कि इन 7 कंटेस्टेंट में से कोई एक इस शो से बाहर हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ.सलमान खान बड़ सरप्राइज लेकर आए और बताया कि इस हफ्ते कोई घर से बेघर नहीं होगा. इन 7 कंटेस्टेंट में नीलम गिरी, तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, प्रणित मोरे और नतालिया जानोसजेक के नाम शामिल थे. जो पहले ही हफ्ते में नॉमिनेट हुए थे.

तान्या को सलमान खान ने दी सलाह

वहीं वीकेंड का वार में सलमान खान ने अशनूर और तान्या मित्तल को आमने-सामने किया और सभी घरवालों से पूछा कि वो कौन हैं, जो खुद को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझती हैं? ज्यादातर घरवलों ने तान्या का नाम लिया. जो खुद को ज्यादा सुपीरियर समझती हैं. इस पर सलमान खान ने उन्हें सलाह दी कि वह ग्राउंड टू अर्थ रहने की कोशिश करें.

अमाल और अभिषेक ही हुई लड़ाई

वहीं रविवार के इसी एपिसोड में सिंगर अमाल मलिक और अभिषेक बजाज की लड़ाई भी देखने को मिली. दरअसल अमाल बेड पर लेटे हुए थे, वहां अभिषेक खाना लेकर पहुंचे. अमाल ने बेड पर खाना खाने को लेकर उन्हें रोका. जिसके बाद दोनों की खूब बहस हुई. अमाल ने कहा, ' ये बेड सोने के लिए है, खाना खाने के लिए नहीं है.'

भोजपुरी स्टार नीलम गिरी को क्या हुआ?

वहीं इन सब के बीच भोजपुरी स्टार नीमल गिरी घरवालों के रवैये से उदास हो गईं और रोने लगीं. उन्होंने नगमा, अशनूर और अभिषेक पर उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया . इसके अलावा आवेज दरबार ने अभिषेक और नेहल को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि दोनों के बीच प्यार पनप रहा है.

