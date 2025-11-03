'बाहुबली- द एपिक' का तगड़ा धमाका... भारत ही नहीं, इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी बनाया रिकॉर्ड

'बाहुबली' जब 10 साल थिएटर्स में पहुंची थी, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये कहानी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी एपिक्स में से एक बनेगी. डायरेक्टर एस. एस. राजामौली की ये फिल्म ना जाने कितने ही लोगों की लाइफ में सबसे बड़ा सिनेमेटिक मोमेंट बनी थी. अब इसके एक दशक का सेलिब्रेशन दुनिया भर में धमाके कर रहा है. राजामौली ने दोनों 'बाहुबली' फिल्मों को एक करके, 'बाहुबली- द एपिक' में दोबारा पैकेज किया है. शक्ल नई फिल्म की है, मगर टेक्निकली तो ये री-रिलीज ही है. अब इस री-रिलीज ने इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी तगड़े धमाके शुरू कर दिए हैं.

हर फिल्म से बेहतर रही 'बाहुबली- द एपिक'

'बाहुबली- द एपिक' ढेर सारी फिल्मों की भीड़ के बीच थिएटर्स में पहुंची. बॉलीवुड की दिवाली रिलीज 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' अभी भी थिएटर्स में हैं. साथ ही परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' शुक्रवार को थिएटर्स में पहुंच गई. 'कांतारा चैप्टर 1' एक महीने बाद भी दमदार कमाई कर रही है. और साउथ में कम से कम आधा दर्जन फिल्में थिएटर्स में पकड़ बनाए हुए हैं.

इन सबके बीच 10 साल पुरानी कहानी री-रिलीज में लेकर आई 'बाहुबली- द एपिक' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की. इसने शुक्रवार को ऑलमोस्ट डबल डिजिट के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की थी. शनिवार को फिल्म का कलेक्शन थोड़ा सा कम हुआ और रविवार को दो बड़े क्रिकेट मैच की वजह से, दोपहर बाद से थिएटर्स में दर्शक कम होने लगे. सैकनिल्क के अनुसार, फिर भी 'बाहुबली- द एपिक' ने पहले वीकेंड में 24 करोड़ रुपये से ज्यादा नेट कलेक्शन किया है. बीते वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर दूसरी किसी फिल्म ने इतनी कमाई नहीं की है.

'बाहुबली- द एपिक' का इंटरनेशनल धमाका

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से बीते वीकेंड के अनुमान सामने आ गए हैं. कमाल ये है कि दस साल बाद री-रिलीज हुई फिल्म ने, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर टॉप 10 में जगह बना ली. अनुमान है कि इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 5 मिलियन डॉलर यानी करीब 44 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इस कमाई के साथ इस वीकेंड में 'बाहुबली- द एपिक' इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर आठवें नंबर पर रही. इसेक साथ ही ये पहली इंडियन फिल्म बन चुकी है जिसने री-रिलीज पर वर्ल्डवाइड टॉप 10 में जगह बनाई है.

री-रिलीज के सारे रिकॉर्ड टूटे

अभी तक री-रिलीज पर सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बॉलीवुड फिल्म 'सनम तेरी कसम' के नाम है. पहले 2016 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी. मगर 2025 में री-रिलीज पर ये तगड़ी हिट साबित हुई और इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 41 करोड़ रुपये था. मगर अब 'बाहुबली- द एपिक' ने 44 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन के साथ इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है. राजामौली की फिल्म अब री-रिलीज पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन चुकी है.

