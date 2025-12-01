scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'Avatar 3' की बुकिंग इस दिन होगी शुरू! 'धुरंधर' देसी स्टार्स के लिए चैलेंज बनी हॉलीवुड फिल्म

हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म सीरीज में से एक 'अवतार' का तीसरा पार्ट दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है. इस फिल्म के लिए ऑडियंस की एक्साइटमेंट पहले ही नजर आ रही है. अब इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होने की डेट आ गई है.

Advertisement
X
'अवतार 3' की एडवांस बुकिंग इस दिन से होगी शुरू (Photo: IMDB)
'अवतार 3' की एडवांस बुकिंग इस दिन से होगी शुरू (Photo: IMDB)

इंटरनेशनल फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की 'अवतार' सीरीज, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फ्रैंचाइजी में से एक है. इस फ्रैंचाइजी का जलवा ये है कि जेम्स जबसे नई फिल्म पर काम शुरू करते हैं, उसी दिन से वो दुनिया की सबसे एक्साइटिंग फिल्म बन जाती है. 'Avatar: The Way of Water' या 'अवतार 2' के साथ भी यही हुआ था. और सिनेमा लवर्स का यही रिस्पॉन्स था 'Avatar: Fire and Ash' यानी 'अवतार 3' के लिए. पिछली फिल्म 2022 में आई थी और तभी से लोग नई फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. फाइनली अब वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार फैन्स को बेसब्री से था.

इस दिन से शुरू होगी 'अवतार 3' की एडवांस बुकिंग 
जेम्स ने करीब दो साल पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 'अवतार 3' 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी. यानी इसकी रिलीज में अब सिर्फ 18 दिन ही बचे हैं. ट्रेलर आ चुका है और हमेशा की तरह लोग जेम्स का प्रोडक्ट देखने के लिए, बड़ी से बड़ी स्क्रीन की तरफ भागने के लिए तैयार बैठे हैं. इंतजार सिर्फ एक बात का था— 'अवतार 3' की एडवांस बुकिंग कब शुरू होगी?

इस सवाल का जवाब अब आ गया है. रिपोर्ट्स में कन्फर्म हो गया है कि 'अवतार 3' के लिए एडवांस बुकिंग 5 दिसंबर से शुरू होने वाली है. इंडिया में इस फिल्म की एक्साइटमेंट पहले ही बहुत तगड़ी है. टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माय शो पर 1 मिलियन से ज्यादा लोग 'अवतार 3' को 'इंटरेस्टेड' मार्क कर चुके हैं. ऐसा रिस्पॉन्स अभी तक 'बाहुबली' और 'KGF 2' जैसी फिल्मों को ही मिला है. जनता की ये एक्साइटमेंट बता रही है कि 'अवतार 3' दिसंबर को दो बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के लिए खतरा बन सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

avatar 3, dhurandhar, tu meri main tera, ikkis and other december releases
एनाकोंडा, अवतार 3, धुरंधर... हिंदी से हॉलीवुड तक धमाकेदार फिल्में ला रहा दिसंबर! 
Avatar 3
Avatar 3 के लिए क्रेज, Ranveer-Kartik की फिल्म पर खतरा! 
avatar 3 unreal craze in india becomes challenge for ranveer singh's dhurandhar
'अवतार 3' के लिए जबरदस्त क्रेज, रणवीर-कार्तिक की फिल्मों पर खतरा  
James Cameron directoral Avatar: Fire and Ash
पेंडोरा की खूबसूरत दुनिया में आएगा भूचाल, शानदार है 'अवतार 3' का नया ट्रेलर 
avtar trailer release
अवतार फायर एंड ऐश के ट्रेलर में क्या है खास? देखें मूवी मसाला 
Advertisement

बॉलीवुड फिल्मों की कमाई काट सकती है 'अवतार 3'
दिसंबर में बॉलीवुड से दो बड़ी फिल्में आ रही हैं— रणवीर सिंह की 'धुरंधर'. कार्तिक आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी'. 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज होगी और कार्तिक की फिल्म 25 दिसंबर को. जबकि 'अवतार 3' इन दोनों फिल्मों के बीच में शिड्यूल है. 

'धुरंधर' साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में से एक है. और बड़ी फिल्मों को तगड़ी कमाई के लिए थिएटर्स में दो हफ्ते से ज्यादा का समय चाहिए होता है. मगर इसकी रिलीज के ठीक दो हफ्ते बाद 'अवतार 3' थिएटर्स में पहुंच जाएगी. अभी तक तो उम्मीद यही है कि ये फिल्म इंडिया में भी तगड़ा धमाका करने वाली है. आखिरकार ये इंडिया में सबसे कमाऊ हॉलीवुड फिल्म बन चुकी 'अवतार 2' का सीक्वल है. जिसने 2022 में 370 करोड़ रुपये से ज्यादा नेट इंडिया कलेक्शन किया था. 

दूसरी तरफ कार्तिक की फिल्म अवतार से सिर्फ 6 दिन बाद, 25 तारीख को रिलीज होनी है. अगर 'अवतार 3' चल निकली, तो ऐसी बड़ी फिल्में दूसरे हफ्ते भी इतनी तगड़ी बनी रहती हैं कि इनके आगे नई फिल्में दम तोड़ दें. यानी दिसंबर के बीच में आ रही 'अवतार 3', महीने की शुरुआत और अंत में आ रही दो बॉलीवुड फिल्मों के लिए स्पीड ब्रेकर बन सकती है. 

Advertisement

एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि फैमिली ऑडियंस और एवरेज मिडल क्लास दर्शक, बहुत सोच समझकर महीने की एक या दो फिल्मों के टिकट पर पैसे खर्च करना चुनता है. और इस पैमाने पर यकीनन 'अवतार 3' बहुत लोगों के लिए 'धुरंधर' या 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' से ऊपर होगी. 5 दिसंबर को 'अवतार 3' की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही पता चल जाएगा कि इन दो बॉलीवुड फिल्मों का क्या होना है!

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement