scorecardresearch
 

Feedback

Film wrap: ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, पलाश की होने वाली हैं स्मृति

फिल्म रैप में आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐश्वर्या राय हाल ही में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में पहुंचीं. यहां पीएम मोदी के इन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया.

Advertisement
X
पीएम मोदी के साथ ऐश्वर्या राय (Photo: ITG)
पीएम मोदी के साथ ऐश्वर्या राय (Photo: ITG)

मनोरंजन की दुनिया में बुधवार के दिन काफी कुछ हुआ. बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय, हाल ही में पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती दिखीं. इसके अलावा क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी होने वाली है. 

राम चरण की पत्नी उपासना ने बच्चों को दी IVF-एग्स फ्रीज कराने की सलाह, छिड़ा विवाद
एक्टर राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी ने IIT हैदराबाद के छात्रों को दिए अपने बयान में कहा कि महिलाओं के लिए एग फ्रीजिंग सबसे बड़ा इंश्योरेंस है, जिससे वे अपनी शर्तों पर शादी और बच्चे प्लान कर सकें. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें IVF को प्रमोट करने का आरोप लगाकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, धर्म-जाति पर बोलीं- सिर्फ एक ही...
ऐश्वर्या राय ने श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की. उन्होंने अपनी स्पीच में धर्म और जाति पर बात की. साथ ही पीएम मोदी के पैर छूकर उनकी आशीर्वाद भी लिया.

सम्बंधित ख़बरें

aishwarya touches pm modi feet
ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, धर्म-जाति पर कही ये बात 
Aishwarya Rai News
EX बॉयफ्रेंड के प्यार में टीवी की ये एक्ट्रेस, ऐश्वर्या राय के बढ़ते वजन का उड़ा मजाक 
Salman Khan was offered Aishwarya Rai brother role in Josh
सलमान को ऑफर हुआ था ऐश्वर्या के भाई का रोल, कह दिया हां, फिर... 
Aishwarya Rai
अभिषेक संग शादी से पहले ऐश्वर्या चाहती थीं ऐसा पति, खुद गिनाई थीं क्वालिटी 
Abhishek Bachchan,Aishwarya Rai
'तलाक के बारे में सोचा...' जब ऐश्वर्या से हुआ किया सवाल, कहा था ये 
Advertisement

International Men's Day 2025: संजय दत्त पर बहन प्रिया ने लुटाया प्यार, लिखा इमोशनल पोस्ट- जिंदगी प्यार से भर दी
इंटरनेशनल मेन्स डे के मौके पर प्रिया दत्त ने अपने दिवंगत पिता सुनील दत्त, भाई संजय दत्त, पति और बेटों को एक भावुक संदेश के साथ याद किया. उन्होंने अपने जीवन के इन खास पुरुषों की ताकत, प्यार और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया. प्रिया ने सोशल मीडिया पर पिता और परिवार की तस्वीरें भी शेयर की हैं.

पलाश की होने वाली हैं स्मृति, रोशनी से जगमगाया घर, जश्न मनाने को बेकरार 'टीम इंडिया'
टीम इंडिया की सुपर बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी सिंगर और म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से 20 नवंबर को सांगली में होने वाली है. शादी की तैयारियां जोरों पर हैं और उनके घर को जगमगाती लाइट्स से सजाया गया है. टीम इंडिया की महिला क्रिकेट टीम भी इस शादी में शामिल होने के लिए उत्साहित है.

Bigg Boss: 3 महीने बाद भाई से मिले अमाल, अरमान के गले लगकर रोए, फैंस हुए इमोशनल
बिग बॉस में फैमिली वीक चल रहा है. अमाल मलिक और उनके भाई अरमान मलिक का भावुक रीयूनियन दर्शकों को भावुक कर गया. अरमान ने गाते हुए घर में एंट्री ली और अमाल को गले लगाकर उन्हें भावुक कर दिया. भाइयों का बॉन्ड दिल को छू लेने वाला है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement