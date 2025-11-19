scorecardresearch
 

राम चरण की पत्नी उपासना ने बच्चों को दी IVF-एग्स फ्रीज कराने की सलाह, छिड़ा विवाद

एक्टर राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी ने IIT हैदराबाद के छात्रों को दिए अपने बयान में कहा कि महिलाओं के लिए एग फ्रीजिंग सबसे बड़ा इंश्योरेंस है, जिससे वे अपनी शर्तों पर शादी और बच्चे प्लान कर सकें. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें IVF को प्रमोट करने का आरोप लगाकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

उपासना कामिनेनी हो रहीं ट्रोल (Photo: Instagram/@upasanakaminenikonidela)
उपासना कामिनेनी हो रहीं ट्रोल (Photo: Instagram/@upasanakaminenikonidela)

साउथ स्टार राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी सोशल मीडिया पर आलोचना झेल रही हैं. उनका IVF और एग फ्रीजिंग पर दिया गया एक बयान वायरल हो गया है. हाल ही में IIT हैदराबाद के स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उपासना ने कहा था कि किसी जवान लड़की के लिए सबसे बड़ा इंश्योरेंस है अपने एग्स फ्रीज कराना, क्योंकि इससे वह अपनी शर्तों पर शादी और बच्चे प्लान कर सकती है. उपासना की यह सलाह कई लोगों को रास नहीं आई. ऐसे में उनपर IVF को प्रमोट करने के आरोप लग रहे हैं.

उपासना ने इवेंट में कही ये बात

उपासना ने IIT के उस सेशन का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वे कह रही हैं, 'महिलाओं का सबसे बड़ा इंश्योरेंस है अपने एग्स सेव करना. क्योंकि तब आप खुद तय कर सकती हैं कि कब शादी करनी है, कब बच्चे चाहिए, कब आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं. आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं, खुद कमाती हूं.'

स्टूडेंट्स को 'धन, स्वास्थ्य और रिश्तों' के मामले में आगे बढ़ने की सलाह देते हुए उपासना ने कैप्शन लिखा, 'जब मैंने पूछा आपमें से कितने लोग शादी करना चाहते हैं? तो लड़कों ने लड़कियों से ज्यादा हाथ उठाए. लड़कियां कहीं ज्यादा करियर-फोकस्ड लग रही थीं. यही है नया, प्रोग्रेसिव इंडिया.' लेकिन यह बात कई यूजर्स को पसंद नहीं आई. उपासना के वीडियो पर तमाम यूजर्स ने कमेंट्स किए हैं.

उपासना की बात सुनकर भड़के यूजर्स

एक ने लिखा, 'ये तो बस अपोलो IVF का एग-फ्रीजिंग बिजनेस बेच रही हैं. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बच्चों से जोड़कर केस बना रही हैं (पति को सपोर्ट सिस्टम मानना इग्नोर कर दिया, मानो रिश्ते में ये कोई गुनाह हो). इनकी सलाह कभी न फॉलो करें... आश्चर्य नहीं कि निहारिका और श्रीजा तलाकशुदा हैं... ये सचमुच पूंजीवादी की तरह बोल रही हैं... इनके लिए अचार से लेकर हॉस्पिटल तक सब बिजनेस है.' दूसरे ने लिखा, 'करियर जरूरी है, लेकिन किसी चीज को डिले करने की जरूरत नहीं. हमें हालात के साथ ढलना चाहिए, हालात को टालना नहीं.'

तीसरे ने लिखा, 'उपासना जैसी महिलाओं की वजह से आजकल लड़कियां सही उम्र में शादी की अहमियत नहीं समझतीं.' एक और ने लिखा, 'आप बस अपने अपोलो फर्टिलिटी सेंटर को प्रमोट कर रही हैं. सॉरी उपासना गारू, आप इस मैसेज से युवा पीढ़ी को गुमराह कर रही हैं.' एक अन्य ने लिखा, 'प्यारी लड़कियों, 30 से पहले शादी कर लो. ये लोग साइंस नहीं जानते... एग फ्रीजिंग और फिर ओव्यूलेशन सबसे दर्दनाक प्रक्रिया है. किसी रैंडम इन्फ्लुएंसर को अपने सपने न बेचने दो.'

कौन है उपासना कामिनेनी?

उपासना कामिनेनी, अपोलो हॉस्पिटल्स के संस्थापक डॉ. सी. प्रताप रेड्डी की पोती हैं. वे अपोलो ग्रुप के CSR विंग अपोलो फाउंडेशन की वाइस-चेयरपर्सन भी हैं, जहां वे हेल्थकेयर और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं. उपासना ने साल 2012 में राम चरण से शादी की थी. 2023 में कपल की बेटी क्लिन कारा का जन्म हुआ था. अक्टूबर में उन्होंने खुशी-खुशी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया और इस बार डबल खुशी है, क्योंकि स्टार कपल को जुड़वां बच्चे होने वाले हैं. वर्क फ्रंट पर राम चरण को पिछली बार डायरेक्टर शंकर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'गेम चेंजर' में देखा गया था. जल्द ही वो बुची बाबू साना की 'पेद्दी' में जाह्नवी कपूर संग नजर आएंगे.

