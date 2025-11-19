scorecardresearch
 

ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, धर्म-जाति पर बोलीं- सिर्फ एक ही...

ऐश्वर्या राय ने श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की. उन्होंने अपनी स्पीच में धर्म और जाति पर बात की. साथ ही पीएम मोदी के पैर छूकर उनकी आशीर्वाद भी लिया.

ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी से की खास मुलाकात (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय हाल ही में आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी स्थित श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह का हिस्सा बनीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस ऐतिहासिक अवसर में शामिल हुए. इस दौरान ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी से खास मुलाकात की और उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया. पीएम मोदी संग ऐश्वर्या राय की मुलाकात का ये लम्हा हर किसी के लिए यादगार बन गया है. 

ऐश्वर्या ने लिया पीए मोदी का आशीर्वाद

ऐतिहासिक समारोह में ऐश्वर्या राय ने धर्म और जाति पर खास स्पीच दी. उन्होंने धर्म, जाति को लेकर अपनी राय दुनिया के सामने रखी. लेकिन स्पीच देने से पहले एक्ट्रेस ने स्टेज पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. ऐश्वर्या के संस्कारों ने फैंस का दिल जीत लिया है. फैंस उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. 

ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी से लिया आशीर्वाद ​

स्पीच में क्या बोलीं ऐश्वर्या राय?

ऐश्वर्या राय ने फिर मानवता, धर्म, जाति पर जबरदस्त स्पीच भी दी. एक्ट्रेस की स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अपनी स्पीच में ऐश्वर्या ने कहा- सिर्फ एक ही जाति है, वो है मानवता की जाति. केवल एक ही धर्म है, वो है प्यार का धर्म. केवल एक ही भाषा है, वो है दिल की भाषा, और केवल एक ही ईश्वर है, जो हर जगह मौजूद है. 

पीएम मोदी के लिए क्या बोलीं ऐश्वर्या राय

ऐश्वर्या राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा. एक्ट्रेस बोलीं- मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, क्योंकि वो आज हमारे साथ समारोह में शामिल हुए हैं. उन्होंने इस खास मौके की शोभा बढ़ाई है. मैं आपके बुद्धिमान और प्रेरणादायक शब्दों को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. आपका यहां होना इस जन्म शताब्दी समारोह को और भी पवित्र और खास बना रहा है. यह हमें स्वामी के उस संदेश की याद दिलाता है कि असली नेतृत्व सेवा करना है और इंसान की सेवा ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है. ऐश्वर्या राय की स्पीच का वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. 

इस समारोह में श्री सत्य साईं बाबा की विरासत को भी याद किया गया. उनका जन्म 23 नवंबर, 1926 को पुट्टपर्थी में सत्यनारायण राजू के रूप में हुआ था. दया, एकता और निस्वार्थ सेवा जैनी शिक्षाओं के कारण वो दुनियाभर में मशहूर हुए थे. श्री सत्य साईं बाबा का 24 अप्रैल, 2011 को 84 साल की उम्र में निधन हो गया था. वो अपने लाखों भक्तों के लिए एक अनमोल विरासत छोड़ गए. दुनिया के करोड़ों लोग उन्हें एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में याद करते हैं.

