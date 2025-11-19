International Men's Day 2025: संजय दत्त पर बहन प्रिया ने लुटाया प्यार, लिखा इमोशनल पोस्ट- जिंदगी प्यार से भर दी

आज दुनियाभर में इंटरनेशनल मेन्स डे यानी पुरुष दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर एक्टर संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने अपने जीवन के खास पुरुषों को एक भावुक संदेश के साथ याद किया. अपने दिवंगत पिता और दिग्गज एक्टर सुनील दत्त की दयालुता को प्रिया ने याद किया. साथ ही भाई संजय दत्त, पति Owen Roncon और अपने बेटों के निरंतर साथ को सराहते हुए उन्होंने इन सबकी ताकत, प्यार और मार्गदर्शन के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया.

प्रिया दत्त ने भाई पर लुटाया प्यार

बुधवार, 19 नवंबर को प्रिया दत्त ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिता सुनील दत्त, भाई संजय दत्त, पति ओवेन और बेटों की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. कैप्शन में प्रिया दत्त ने लिखा, 'मैं अपने जीवन के शानदार पुरुषों को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूं. पापा, आपने मुझे ताकत और करुणा का असली मतलब सिखाया. भाई, आप हमेशा से मेरे रक्षक और मार्गदर्शक रहे. मेरे पति, आपने मेरी जिंदगी को प्यार, समझदारी और हंसी से भर दिया. और मेरे बेटों, तुम हर दिन अनगिनत खुशियांं और गर्व लेकर आते हो. तुम सबकी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को और समृद्ध और खिला हुआ बना दिया है. हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले सभी पुरुषों को इंटरनेशनल मेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं. #InternationalMensDay.'

हर साल 19 नवंबर को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल मेन्स डे पुरुषों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों, जैसे दुर्व्यवहार, बेघर होना, आत्महत्या और हिंसा पर रोशनी डालता है. इस दिन का मकसद पुरुषों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना होता है.

पेरेंट्स को अक्सर याद करती हैं प्रिया दत्त

प्रिया दत्त अक्सर सोशल मीडिया पर अपने माता-पिता की भावुक यादें शेयर करती रहती हैं. इससे पहले पेरेंट्स डे पर भी उन्होंने अपने दिवंगत माता-पिता, महान सितारे सुनील दत्त और नरगिस को श्रद्धांजलि दी थी. उस इमोशनल पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि उनके माता-पिता ने उन्हें सबसे अनमोल तोहफा दिया. वो तोहफा एक ऐसी जिंदगी है, जो उद्देश्य, मूल्यों और अटूट प्यार से भरी है. सुनील दत्त का 25 मई 2005 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से 75 साल की उम्र में निधन हो गया था. पांच दशक लंबे करियर में वे 80 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए थे.

