Robbie Coltrane Dies at 72: नहीं रहे हैरी पॉटर के 'हैगरिड', याद में छलके फैंस के आंसू

हैरी पॉटर फ्रैंचाइजी में हैगरिड का किरदार निभाने वाले हॉलीवुड एक्टर रॉबी कोल्ट्रेन (Robbie Coltrane) का निधन हो गया है. रॉबी 72 साल के थे. उनकी एजेंसी डब्लूएमई ने इस खबर की पुष्टि की है. उनकी एजेंट बेलिंडा राइट ने एक बयान में बताया कि स्कॉटलैंड के फलकिर्क के पास एक अस्पताल में रॉबी कोल्ट्रेन ने अपनी अंतिम सांस ली.

नहीं रहे हैरी पॉटर के हैगरिड

बेलिंडा ने अपने बयान में रॉबी कोल्ट्रेन को एक यूनीक टैलेंट बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि अपने हैगरिड के रोल से रॉबी ने दुनियाभर के बच्चों और बड़ों को खुशियां दी थीं. उन्होंने लिखा, 'मैं निजी तौर पर उन्हें एक ईमानदार क्लाइंट के रूप में याद रखूंगी. साथ ही एक बढ़िया एक्टर के रूप में भी. वह बहुत समझदार और मजाकिया इंसान थे. 40 सालों से मैं उनकी एजेंट थी और इसके लिए मुझे खुद पर गर्व है. मैं उन्हें बहुत मिस करूंगी.'

उन्होंने बयान में आगे कहा, 'वह अपने पीछे अपनी बहन एनी रे, बेटे स्पेंसर और बेटी एलिस संग बच्चों की मां रोहना गमेल को छोड़ गए हैं. फोर्थ वैली रॉयल अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को उनकी मेहनत और रॉबी की देखरेख के लिए उनका परिवार शुक्रिया कहना चाहेगा. इस मुश्किल समय में आप सभी से निवेदन है कि रॉबी कोल्ट्रेन के परिवार की प्राइवसी का सम्मान करें.'

याद में फैंस के छलके आंसू

खबर के आने के बाद से सोशल मीडिया पर हैरी पॉटर फैंस के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं. सभी अपने प्यारे हैगरिड को याद कर रहे हैं. फैंस के लिए यह एक युग के खत्म होने जैसा है. ट्विटर पर #RobbieColtrane ट्रेंड कर रहा है. फैंस एक्टर की याद में आंसू बहारहे हैं.

रॉबी कोल्ट्रेन को पिछली बार हैरी पॉटर फ्रैंचाइजी की 20वीं सालगिरह के लिए बने खास शो रेटर्न तो होगवर्टस (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) में देखा गया था. यह शो 2022 में नए साल के दिन अमेजन प्राइम पर आया था. इस शो के एक सीन में रॉबी ने कहा था कि अगले 40 साल में वह इस दुनिया में नहीं रहेंगे लेकिन उनका किरदार हैगरिड फिर भी यही होगा. ये सीन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

Thank you Robbie Coltrane for leaving us with Hagrid forever, you were a treasure.

RIP 🖤 pic.twitter.com/Lo1PbWnBpj — Ren Geekness @ LFF (@RenGeekness) October 14, 2022

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/CCofb6BMo6 — Wizarding World (@wizardingworld) October 14, 2022

Very sad news that the lovely Robbie Coltrane has passed away.

I have adored him for 26 years.#hagridforever pic.twitter.com/XFd4Ni0TEA — Abbie Shepherd (@AbbieShepherd20) October 14, 2022

I first met Robbie Coltrane almost exactly 40 years ago. I was awe/terror/love struck all at the same time. Such depth, power & talent: funny enough to cause helpless hiccups & honking as we made our first TV show, “Alfresco”. Farewell, old fellow. You’ll be so dreadfully missed — Stephen Fry (@stephenfry) October 14, 2022

Rest in Peace our beloved Hagrid

Until we meet again :-)

หนึ่งในตัวละครที่เป็นขวัญใจตั้งแต่เด็ก

เติบโตมาพร้อมๆกับความใจดีที่แฮกริดมีกับทุกๆคน ขอให้คุณร็อบบี้พักผ่อนให้สบายค่ะ You always loved and never forgotten.#RobbieColtrane #Hagrid pic.twitter.com/g5sejVTVlB — 𝙢𝙚𝙗𝙚𝙛𝙤𝙧𝙚𝙗𝙡𝙪𝙚 (@tungpangtung) October 14, 2022

I’ll not be here sadly but Hagrid will.



Rest in peace #robbiecoltrane pic.twitter.com/XF8WnUeDf2 October 14, 2022

हैगरिड के किरदार ने दिलाई पहचान

साल 2001 में आई फिल्म हैरी पॉटर सोर्सरस स्टोन से लेकर 2011 में आई हैरी पॉटर डेथली हैलो पार्ट 2 तक, रॉबी कोल्ट्रेन ने हैगरिड का किरदार निभाया था. हैगरिड ही वो किरदार है, जो हैरी के 11वें जन्मदिन पर उसे पहली बार उसके घर प्रिवेट ड्राइव लेने जाता है. रॉबी ने ही फेमस डायलॉग 'तुम एक जादूगर हो हैरी' बोला था. ऊपर से सख्त दिखने वाला हैगरिड असल में बहुत सॉफ्ट इंसान था, जो हैरी पॉटर को अपने बच्चे की तरह दुलारता था.

रॉबी कोल्ट्रेन ने हैरी पॉटर फ्रैंचाइजी की फिल्मों के अलावा दो जेम्स बॉन्ड फिल्मों में भी काम किया था. उन्हें 1995 में आई गोल्डन आई और 1999 में आई द वर्ल्ड इज नॉट ईनफ में देखा गया था. उन्होंने फेमस क्राइम ड्रामा शो क्रैकर में भी काम किया था. रॉबी एक कॉमेडियन भी थे. उन्हें 1983 की कॉमेडी सीरीज एल्फ्रेस्को और स्कॉटलैंड के ड्रामा शो टूटी फ्रूटी में भी देखा गया था.