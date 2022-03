Ms Marvel Trailer: Iman Vellani बनीं मार्वल की पहली मुस्लिम सुपरहीरो, 'कमाला खान' से फैन्स हुए इंप्रेस

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) का प्रोजेक्ट 'मिस मार्वल' फैन्स के बीच काफी पॉपुलर है. हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है. फैन्स इस सीरीज से काफी उम्मीदें रख रहे हैं. मंगलवार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार सीरीज ने इसका ट्रेलर रिलीज किया. यह फिल्म एक मुस्लिम अमेरिकन टीनेजर कमाला खान की कहानी पर आधारित है. इनका सपना होता है कैप्टन मार्वल जैसा बनना. कमाला खान की भूमिका इमान वेलानी निभा रही हैं.

ट्रेलर में देखा जा सकता है कि कमाला बतौर टीनेजर अपने हाई स्कूल लाइफ और सुपरहीरो के तौर पर मिली सुपरपावर्स को मैनेज करती नजर आती हैं. ट्रेलर को और दिलचस्प बनाने के लिए मेकर्स ने वीकेंड्स ब्लाइंडिंग लाइट्स का गाना बैकग्राउंड में दिया है. फैन्स को यह ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है और वह इस वेब सीरीज से काफी उम्मीदें लगा रहे हैं.

The future is in her hands.



Ms. Marvel, an Original series from Marvel Studios, starts streaming June 8 on @DisneyPlus. #MsMarvel pic.twitter.com/k1s7HWOtaV