खुदा हाफिज: ना खुदा ही मिला, ना विसाल-ए सनम, पर इन वजहों से देख सकते हैं फिल्म

विद्युत जामवाल की पहचान एक्शन हीरो के रूप में होती है. जामवाल की भुजाओं पर निर्भर कमांडो सीरीज की फिल्में सफल भी रही हैं. इनमें बदले की आग में जलते हुए जामवाल को देखा गया है. प्रेम की अभिव्यक्ति में वो वैसे तो कम ही फिट बैठते हैं लेकिन 'खुदा हाफिज' में यह रिस्क लिया गया है. हालांकि, डायरेक्टर असमंजस की डोर से बंधे रहे हैं कि एक्शन ज्यादा दिखाना है कि प्रेमी का रूप. लेकिन जामवाल का एक्शन और लोकेशंस आकर्षित करते हैं.

खुदा हाफिज की कहानी पुरानी है लेकिन तड़के नए तलाशे जाने की कोशिश की गई है. फिल्म की खासियत ये है कि आप देखना शुरू करेंगे तो देखते ही जाएंगे. लेकिन आखिरी तक जाते-जाते फिल्म इतने सवाल छोड़ जाएगी जिसके जवाब फिल्म बनाने वाले ही दे पाएंगे. हां, फिल्म में नायिका का रोल करने वाली लड़की आपको याद रहेगी. खास तौर से उसकी खूबसूरती, उसकी आंखें, उसकी हंसी, उसका दर्द, उसकी तड़प.

खुदा हाफिज की ये है स्टोरी

खुदा हाफिज में डायरेक्टर दिखाना क्या चाहता है यही इस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस है. लखनऊ में एक हिंदू लड़के की मुस्लिम लड़की से अरेंज मैरिज हो रही है. जिस लड़की के हिंदू पिता ने मुस्लिम लड़की से बड़ी लड़ाइयों के बाद शादी की थी. समीर और नरगिस की शादी में कुबूल है, कुबूल है, कुबूल है...भी होता है और सात फेरे भी. 2007-08 का वो मंदी का दौर होता है और समीर व उनकी शरीक-ए हयात दोनों की नौकरी चली जाती है. 3 महीने घर बैठने के बाद दोनों खाड़ी देशों में नौकरी के लिए एक एजेंट के माध्यम से अप्लाई करते हैं. नरगिस की नौकरी पहले लग जाती है नोमान में. नोमान वैसे तो सऊदी अरब का एक आईलैंड है लेकिन वहां पर इतनी आबादी और इतने लोग भी हैं यह शायद फिक्शन की देन है.

जो लड़की कभी लखनऊ से बाहर नहीं निकली है वह अकेले नोमान जाने के लिए तैयार हो जाती है. समीर उसे जाने भी देता है. इन मसलों में परिवार कहीं नहीं आता. न मायके का न ससुराल पक्ष का.

