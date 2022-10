Four More Shots Please Season 3 Review: बोरिंग कहानी के साथ नया एक्सपेरीमेंट, किरदारों ने किया इंप्रेस

अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज का नया सीजन आ चुका है. पिछले दो सीजन के मुकाबले ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज 3’ उमंग के किरदार को कुछ ज्यादा दिखाने का प्रयास किया गया है. चलिये जानते हैं कि ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज 3’ आपकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है.

मानवी गागरू, बानी जे, कीर्ति कुल्हाड़ी, सयानी गुप्ता

आकांक्षा तिवारी नई दिल्ली ,

22 अक्टूबर 2022,

22 अक्टूबर 2022,

(अपडेटेड 22 अक्टूबर 2022, 4:08 PM IST)









'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का तीसरा सीजन अमेजन प्राइम पर दस्तक दे चुका है. पहला और दूसरा सीजन देखने के बाद 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के नये चैप्टर का बेसब्री से इंतजार हो रहा था. 2019 में शुरू हुए इस वेब शो के दोनों सीजन दर्शकों को खूब पसंद आए. आइये जानते हैं कि 'फोर मोर शॉट्स प्लीज 3' पहले दोनों सीजन से कितना बेहतर है. शुरू हुई चार दोस्तों की जर्नी

'फोर मोर शॉट्स प्लीज 3' की शुरुआत वहां से होती हैं, जहां दूसरा सीजन खत्म हुआ था. चार जिगरी दोस्त सिद्धि पटेल (मानवी गागरू), उमंग सिंह (बानी जे), दामिनी रिज्वी रॉय (सयानी गुप्ता), और अंजना मेनन (कीर्ति कुल्हाड़ी) लाइफ के नये सफर पर निकल चुकी हैं. बेपरवाह और बेफिक्र महिलाएं जिंदगी को बिना दुनिया की परवाह किये जीना चाहती हैं. पर इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है. तीसरे सीजन में देखने को मिला कि सिद्धि अपने पापा की डेथ से काफी हताश है. एक तरफ उसे पापा को खोने का गम सता रहा है. वहीं दूसरी ओर वो अपनी मां स्नेहा (सिमोन सिंह) के लव अफेयर से परेशान है. सिद्धि के साथ-साथ उसकी दोस्तों की लाइफ में कई चैलेंज हैं. हमेशा बिंदास एटीट्यूड में रहने वाली उमंग की इंगेजमेंट टूट चुकी है. दामिनी रिज्वी रॉय अब एक पॉलिटिशयन की पीआर बन चुकी है. इन तीनों की चौथी दोस्त अंजना मेनन भी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव से गुजरती दिख रही है. अंजना पेशे से वकील हैं, जो सिंगल मदर होने की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रही हैं. पर अंजना की बेटी उनके साथ ना रहकर अपने पिता वरुण (नील भूपलम) को ज्यादा वक्त देना चाहती है. चारों सहेलियों के कई सपने हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिये इन्हें तमाम मुश्किलों को हराना होगा. अब ये चारों जिंदगी की रेस में कितनी आगे बढ़ पाती हैं. ये जानने के लिये आपको सीरीज देखनी होगी. पॉपुलर सीरीज में क्या दिखा नया

पिछले दो सीजन के मुकाबले 'फोर मोर शॉट्स प्लीज 3' में उमंग के किरदार को कुछ ज्यादा दिखाने का प्रयास किया गया है. उमंग के कैरेक्टर के जरिये मेकर्स ने समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की है. उमंग की जिंदगी बताती है कि आप लेस्बियन हों या गे, हर इंसान को अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का हक है. इसके अलावा इस सीजन में सेक्स सीन्स को भी ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया है, जिससे पिछले सीजन्स में लोगों ने आपत्ति जताई थी. क्या कहानी ने किया इंप्रेस?

अगर 'फोर मोर शॉट्स प्लीज 3' की तुलना पहले सीजन से की जाये, तो ये ज्यादा मजेदार नहीं लगता है. स्क्रीन पर आप चार सहेलियों की वही पुरानी परेशानियां देख कर थोड़ा बोर महसूस करेंगे. दोनों सीजन में हमने चार लड़कियों की मस्ती और तकलीफें देखी हैं. इसलिये सीरीज देख कर लगता है कि सीजन को जबरदस्ती बनाया गया है. दोस्तों के बीच होने वाला मस्ती-मजाक आपको एंटरटेन करता है. जिस तरह से मुसीबत में एक दोस्त को साथ देख कर अच्छा महसूस होता है, स्क्रीन पर सिद्धि, उमंग, दामिनी, अंजना के लिये भी आपको वैसा ही महसूस होगा. वहीं अगर मानवी गागरू, बानी जे, सयानी गुप्ता और कीर्ति कुल्हाड़ी की एक्टिंग बात करें, तो चारों ही एक्ट्रेस ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है. हर एक्ट्रेस ने अपने किरदार को बेहतरीन ढंग से निभाने की कोशिश की है. इसलिये इनकी एक्टिंग से किसी तरह की शिकायत नजर नहीं आती. नोट- सीरीज के बारे में आपको जितना जानना जरूरी था. वो हमने बता दिया है. दिवाली के मौके पर अगर कुछ अच्छा देखने के लिये न हो, तो आप सीरीज को दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं. बशर्ते सीरीज आप बिना किसी उम्मीद के देखें. Live TV