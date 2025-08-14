Coolie Review: कुर्सी से बांधे रखती है 'कुली', सॉलिड है फर्स्ट हाफ, रजनीकांत की एंट्री देख जमकर बजी सीटी

थलाइवा रजनीकांत के करियर की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर लोकेश कनगराज ने उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए एक ऐसी फिल्म बनाई जो सुपरस्टार को और आसमान से शीर्ष पर पहुंचा सकती है. ऐसा रजनी फैंस का जोरदार तरीके से मानना है. स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले रजनीकांत की 'कुली' रिलीज हुई, आइये आपको हमारे रिव्यू में बताते हैं कि ये फिल्म कितनी कैसी है.
कुर्सी से बांधे रखता है 'कुली' का फर्स्ट हाफ
‘कुली’ के पहले सीन से ही डायरेक्टर लोकेश कनगराज ‘थलाइवा’ फैन्स के लिए खास तौर पर तैयार किया गया पैकेज रिवील करना शुरू कर देते हैं. सुपरस्टार रजनीकांत का स्क्रीन पर पहली बार प्रकट होना थिएटर्स में बिजलियां कड़काने के लिए काफी है. उनके किरदार, 'देवा', का बिल्ड-अप दमदार है और लोकेश एक अनोखी लेकिन कड़क गैंगस्टर स्टोरी बुन रहे हैं. इन स्टोरीज में मानव शरीर को सेकंड्स में राख कर देने वाली एक मशीन है. गैंगस्टर्स हैं, जो हत्याएं कर-करके इतनी लाशें जुटा देते हैं कि ये मशीन कभी खाली नहीं रहती. मगर इस मशीन को चलाने वालों की लाइफ के अपने रहस्य हैं.
देवा का क्या रहस्य है, उसके इतिहास में क्या है, ये सब सेकंड हाफ के लिए बचा लिया गया है. फर्स्ट हाफ पूरी तरह किरदारों और कहानी का बिल्ड आप है. मलयालम स्टार सौबिन शाहिर की एनर्जी और पावरफुल एक्टिंग इस पहले हिस्से की जान है. गैंग के ‘किंगपिन’ उर्फ हेड बने नागार्जुन, एक बिल्कुल नेगेटिव और नए अंदाज में स्क्रीन पर एक तूफान हैं. और लोकेश के नैरेटिव में देवा का बिल्ड-अप, उसका मिथ, ‘कुली’ की शान है.
फर्स्ट हाफ टाइट बना गया है, नैरेटिव का ट्रीटमेंट रजनी फैन्स के लिए हूटिंग-सीटीबाजी का पूरा मौका लेकर आया है. अब देखना है कि सेकंड हाफ में जब कहानी खुलेगी और आगे बढ़ेगी... तो क्या होगा?
रिव्यू अभी जारी है...