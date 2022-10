बदल रहा है बॉलीवुड! नेपोटिज्म पर बोलीं यामी गौतम- जो बीत गया, जाने दो, आज पर फोकस करो

बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर ही नेपोटिज्म पर बहस छिड़ती दिखी है. कुछ सेलेब्स ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है. यामी गौतम भी इससे जूझ चुकी हैं. एक वक्त एक्ट्रेस की लाइफ में ऐसा आया था, जब वह नेपोटिज्म का शिकार हुई थीं. हाल ही में यामी गौतम ने अपने फैन्स के साथ आस्क मी एनीथिंग सेशन किया. ट्विटर पर एक फैन ने यामी गौतम से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म की वजह से पड़ने वाले असर के बारे में सवाल किया. यामी गौतम ने ट्विटर पर लिखा कि हेलो दोस्तों, काफी दिन हो गए, जब हमने ट्विटर पर बात की हो. शाम 6 बजे की बुकिंग करते हैं और मुद्दों पर बात करते हैं.

यामी गौतम के इस ट्वीट पर एक फैन ने लिखा कि क्या आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं, वह नॉन-फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले टैलेंटेड फेस को पीछे धकेलते हैं? क्या आपने भी इसका सामना किया है? यामी गौतम ने अपने फैन को जवाब देते हुए कहा कि वह आज पर पूरी तरह से फोकस करना चाहती हैं. बीते हुए कल के बारे में बात नहीं करना चाहतीं.

एक्ट्रेस ने दिया जवाब

यामी गौतम ने ट्वीट कर रिप्लाई किया कि जो बीत गया, वह बीत गया. वह हो चुका है. हम सभी को आज पर फोकस करना चाहिए. बॉलीवुड को बेहतर जगह बनाना चाहिए. अच्छी फिल्में बनानी चाहिए. टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए, फिर चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से क्यों न आते हों. और मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव धीरे-धीरे आ रहा है. यामी गौतम शुरू से ही इंडस्ट्री में होने वाली चीजों को लेकर हमेशा से ही खुलकर बोलती दिखी हैं. आउटसाइडर और इनसाइडर के मामले पर भी यामी गौतम ने अपनी राय खुलकर रखी थी.

What happened in the past is done ! We have to focus on NOW to make this place better with brilliant films & talent, regardless of our respective backgrounds! And I feel that change is definitely happening now https://t.co/6WqpgHawh8