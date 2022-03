The Kashmir Files की मदुरई में स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश, Vivek Agnihotri बोले- क्या वे आतंक से हमदर्दी रखते हैं?

विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर सियासी हलचल तेज है. मूवी जबसे रिलीज हुई है कई लोगों को खटक रही है. अनुपम खेर की फिल्म को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी बहस छिड़ी है. मामला यहां तक बढ़ गया कि राजनीतिक दल फिल्म की मदुरई में स्क्रानिंग रोकने की कोशिश में हैं. इसपर विवेक अग्निहोत्री ने सवाल उठाया है.

द कश्मीर फाइल्स को रोकने की कोशिश

विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर खुलासा किया कि Socialist Democratic Party of India (SDPI) उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मदुरई में रोकने की कोशिश कर रही है. SDPI का द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ वायरल एक पोस्टर डायरेक्टर ने शेयर किया है. इसके साथ विवेक अग्निहोत्री ने मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. जिसमें द कश्मीर फाइल्स की मदुरई में स्क्रीनिंग रोकने की बात कही गई है.

ALERT: MADURAI.

What has Socialist Democratic Party of India @sdpofindia got to do with the film? Why do they want to stop #TheKashmirFiles in Madurai?

Are they terror-sympathisers?

And why is @maduraipolice entertaining them to stop a CBFC certified film, okayed by HC? pic.twitter.com/IeaDrcZXEA