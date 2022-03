क्यों हॉट फोटोशूट नहीं करातीं? फैन के सवाल का Vidya Balan ने दिया मजेदार जवाब

बॉलीवुड ब्यूटी विद्या बालन जितनी तगड़ी एक्ट्रेस हैं, उतना ही कमाल का उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है. विद्या ने सोमवार को फैंस से बातचीत करते हुए उनके मजेदार सवालों के जवाब दिए. इस दौरान एक्ट्रेस ने बिना किसी फिल्टर अपने बेबाक जवाब फैंस के सामने रखे. एक यूजर ने विद्या से पूछा कि क्यों वो हॉट फोटोशूट नहीं कराती हैं, इसका एक्ट्रेस ने मजेदार जवाब दिया

विद्या के जवाबों ने जीता फैंस का दिल

इंस्टाग्राम पर किए गए Ask Me Anything session में विद्या से उनके वेट, अपकमिंग फिल्म, डाइट, फेवरेट एक्टर्स जैसे कई सवाल पूछे गए. एक शख्स ने मजेदार सवाल पूछा. उसने कहा- क्यों हॉट फोटोशूट नहीं? जवाब में विद्या ने कहा- गर्मी हो रही है और मैं शूटिंग कर रही हूं. तो हॉट फोटोशूट ही हुआ ना.

वाकई विद्या का ये जवाब तो फैन ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा. एक्ट्रेस के इस जवाब की काफी तारीफ हो रही है. विद्या से फैन ने गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस के बारे में सवाल किया.

विद्या बालन की पोस्ट

विद्या को पसंद साड़ी पहनना

इसके जवाब में विद्या ने आलिया भट्ट की एक्टिंग की तारीफ की. विद्या ने बताया उनके फेवरेट डिश इटालियन है. उनका फेवरेट आउटफिट साड़ी है. उनका फेवरेट योगा पोज शवासन है. एक फैन ने विद्या बालन से उनकी उम्र पूछी, जिसपर विद्या ने यूजर को गूगल करने की सलाह दी. है ना विद्या बालन के Ask Me Anything session के जवाब मजेदार?

विद्या बालन के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो, उनकी फिल्म जलसा 18 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है. इस मूवी में विद्या बालन के साथ शेफाली शाह नजर आएंगी. विद्या और शेफाली की इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया गया. फैंस को अब फिल्म देखने का इंतजार है.

आप भी विद्या बालन की 'जलसा' के साथ अपनी होली प्लान करना ना भूलें.