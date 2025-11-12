scorecardresearch
 

बातों से ज्यादा इंटीमेसी को जरूरी मानते हैं विक्की कौशल, सुनकर हैरान रह गईं काजोल

विक्की कौशल और कृति सेनन को 'टू मच' शो में देखा जाने वाला है. काजोल और ट्विंकल के शो में कृति ने अपने प्रेमी के बारे में खुलासा किया, जबकि विक्की ने सेक्स लाइफ को लेकर बात की.

विक्की कौशल और कृति सेनन, बॉलीवुड के दो चमकते सितारे हैं. दोनों एक्टर्स अपनी हालिया सफलताओं, विक्की की 'छावा' और कृति की 'क्रू' को एन्जॉय कर रहे हैं. दर्शकों के बीच मजबूत फैन फॉलोइंग बना चुके विक्की कौशल और कृति सेनन, जल्द चैट शो 'टू मच' में दिखेंगे. काजोल और ट्विंकल खन्ना के 'टू मच' के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आ गया है. इसमें विक्की कौशल ने ऐसी बात कह दी कि सभी के होश उड़ गए.

विक्की और कृति की मस्ती

प्रोमो में विक्की हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए आए. ट्विंकल ने मजाक में कहा कि वो नमस्ते कर रहे हैं और पूछा कि वो यंग लड़कियों से कैसे मिलते हैं. इसपर विक्की ने चुलबुले अंदाज में जवाब दिया, 'यंग गर्ल्स के तो पैर छू लेता हूं मैं.' कृति ने तुरंत रिएक्शन दिया, 'पैर छूएगा तो मार खाएगा.' ट्विंकल, काजोल और कृति ने विक्की का वायरल 'तौबा तौबा' हुक स्टेप भी ट्राई किया. फिर बातचीत कृति की लव लाइफ पर पहुंची.

कृति सेनन के लवर के बारे में पूछे जाने पर कृति ने स्वीकार किया कि 'उनका पार्टनर इंडस्ट्री से नहीं हैं.' ट्विंकल ने चिढ़ाते हुए कहा, 'मुझे उनका नाम पता है लेकिन मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो खुद नहीं बता रही.' वैसे बता दें कि कृति सेनन के यूके बेस्ड बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट करने की अफवाहें हैं. दोनों को अक्सर छुट्टियों, त्योहारों और इवेंट्स में साथ देखा जाता है. विक्की ने भी मजाक में कहा कि वे काजोल और ट्विंकल दोनों से बहुत डरते हैं.

विक्की कौशल की बात सुनकर चौंकी काजोल

प्रोमो का सबसे चर्चित पल गेम सेगमेंट में आया, जहां मेहमानों को 'हां' या 'नहीं' चुनना था. काजोल ने पूछा कि 'अच्छा सेक्स अच्छी बातचीत से ज्यादा जरूरी है.' इस स्टेटमेंट के पक्ष में विक्की तुरंत खड़े हो गए. ये देखकर सभी हंसने लगे. ट्विंकल ने भी विक्की कौशल का साथ दिए. ऐसे में एक्टर ने शरारत भरे अंदाज में कहा, 'देखो बातें तो होती रहेंगी.' प्रोमो का अंत विक्की और कृति के शो से निकलते हुए हुआ, उन्होंने एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर कहते हुए, 'बहुत पिटाई हुई.'

विक्की कौशल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने पत्नी कटरीना कैफ के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. 7 नवंबर को विक्की और कटरीना के बेटे का जन्म हुआ था. प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक्टर जल्द डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे. वहीं कृति सेनन अपनी फिल्म 'तेरे इश्क में' में धनुष के साथ नजर आने को तैयार हैं. ये फिल्म इस महीने के अंत में रिलीज होगी.

