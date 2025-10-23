scorecardresearch
 

'रात गई बात गई', फिजिकल बेवफाई पर बोलीं ट्विंकल खन्ना, यूजर्स बोले- ऐसी शादी का क्या मतलब?

ट्विंकल खन्ना और काजोल ने अपने टॉक शो 'टू मच' के नए एपिसोड में करण जौहर और जाह्नवी कपूर संग बातचीत की. मेहमानों से फिजिकल और इमोशनल बेवफाई पर गहरी चर्चा हुई. यहां जाह्नवी ने कहा कि फिजिकल बेवफाई रिश्ता तोड़ने वाली चीज है. जबकि बाकी तीन इस बात से सहमत नहीं थे.

ट्विंकल खन्ना हुईं ट्रोल (Photo: x/@mrsfunnybones)
एक्ट्रेस से लेखिका बनीं ट्विंकल खन्ना सुर्खियों में हैं. ट्विंकल और काजोल अपने टॉक शो 'टू मच' के साथ तहलका मचा रही हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में करण जौहर और जाह्नवी कपूर शामिल हुए. यहां चारों ने फिजिकल और इमोशनल रूप से बेवफाई पर चर्चा की. इस बातचीत में सभी को अपनी सहमति और असहमति देनी थी. जाह्नवी यहां अकेली थीं, जिन्हें लगता था कि शारीरिक बेवफाई रिश्ता तोड़ने वाली बात है, जबकि बाकी तीनों यानी काजोल, ट्विंकल और करण जौहर ने कहा कि वे ऐसी गलती को नजरअंदाज कर सकते हैं.

ट्विंकल खन्ना ने कही ये बात 

शो में एक सेगमेंट है, जिसका नाम है 'दिस ऑर दैट'. इसमें मेहमानों और होस्ट को एक सवाल दिया जाता है. फिर सब इसपर अपनी राय बताते हैं. इस सेगमेंट में पहला सवाल था कि शादी के लिए प्यार जरूरी है या फिर सिर्फ आपसी तालमेल यानी कम्पैटिबिलिटी ही काफी है. इसके जवाब में ट्विंकल खन्ना और जाह्नवी कपूर ने तर्क दिया कि प्यार जरूरी है, वहीं काजोल और करण का मानना था कि ऐसा नहीं है.

काजोल ने तर्क दिया कि बिना तालमेल के प्यार टिक नहीं सकता. उन्होंने कहा, 'प्यार असल में वह पहली चीज है जो शादी के बाद खत्म हो जाता है अगर आपके बीच पर्याप्त तालमेल नहीं है.' करण ने उनसे सहमति जताई और कहा कि किसी पॉइंट पर आपको प्यार के अलावा अन्य चीजों पर भी विचार करना पड़ता है.

अगला सवाल था- क्या इमोशनल बेवफाई, फिजिकल बेवफाई से ज्यादा गंभीर है. इस बार जाह्नवी अकेली पड़ गईं और बाकी तीनों का झुकाव इस ओर था कि इमोशनल बेवफाई बड़ा अपराध है. करण ने कहा, 'फिजिकल बेवफाई रिश्ता तोड़ने वाली बात नहीं है.' जिसके जवाब में जाह्नवी ने कहा, 'नहीं, रिश्ता टूट जाता है.' ट्विंकल ने इसमें जोड़ा और कहा, 'हम लोग 50 की उम्र में हैं. वह 20 की उम्र में है. और वह जल्द ही इस सर्कल में आएंगी. उसने वह नहीं देखा जो हमने देखा है. रात गई बात गई.'

ट्रोल रहीं ट्विंकल खन्ना

अपनी इस बात के लिए ट्विंकल खन्ना को ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है. ट्विंकल की कही बात वायरल हो गई है और यूजर्स उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, 'तो फिर शादी का मतलब ही क्या है? अगर आप वफादार नहीं रह सकते तो.' दूसरे ने लिखा, 'शायद उनके परिवार में ये नॉर्मल बात है.' एक और ने लिखा, 'शायद बॉलीवुड की बीवियों के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है.' एक अन्य ने लिखा, 'क्या बकवास कर रही हो.'

बता दें कि ट्विंकल खन्ना ने साल 2001 में एक्टर अक्षय कुमार से शादी की थी. वहीं काजोल ने 1999 में एक्टर अजय देवगन से शादी की थी. ट्विंकल से शादी करने से पहले अक्षय कुमार की सगाई एक्ट्रेस रवीना टंडन से हुई थी. उनका शिल्पा शेट्टी के साथ भी रिश्ता रहा, जिसके खूब चर्चे हुए थे. इंडस्ट्री में अक्षय की इमेज प्लेबॉय वाली थी. 'कॉफी विद करण' के एक एपिसोड में ट्विंकल ने बताया था कि वो रिश्ते की शुरुआत में अक्षय को लेकर सीरियस नहीं थीं.

---- समाप्त ----
TOPICS:

