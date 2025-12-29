scorecardresearch
 
कार्तिक की 10 साल पुरानी फिल्मों से भी बुरा 'तू मेरी मैं तेरा' का हाल, कैसी 'भूल भुलैया' में फंसे यंग स्टार!

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की 'तू मेरी मैं तेरा' क्रिसमस डे की बॉलीवुड रिलीज थी. 2025 बॉलीवुड की लव स्टोरीज के लिए अच्छा साल रहा इसलिए उम्मीद थी कि ये भी अपनी जगह ठीकठाक बिजनेस करेगी. लेकिन कार्तिक की इस फिल्म का हाल, उनकी 10 साल पुरानी फिल्मों से भी बुरा चल रहा है.

पहले वीकेंड में ही औंधे मुंह गिरी 'तू मेरी मैं तेरा' (Photo: IMDB)
पहले वीकेंड में ही औंधे मुंह गिरी 'तू मेरी मैं तेरा' (Photo: IMDB)

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ गुरुवार को क्रिसमस के दिन रिलीज हुई थी. इस फिल्म को ना पॉजिटिव रिव्यू मिले, ना ही जनता का दमदार वर्ड ऑफ माउथ. ऊपर से ये ‘धुरंधर’ की सुनामी के बीच फंस गई. मात्र 4 दिनों में ही ‘तू मेरी मैं तेरा’ बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती नजर आने लगी है. हाल ये है कि यंग बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन के करियर में ये फिल्म एक बड़ी फ्लॉप बनने के लिए तैयार नजर आ रही है.

‘तू मेरी मैं तेरा’ का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल
नेशनल हॉलिडे के दिन रिलीज हुई फिल्मों से कम से कम पहले दिन तो दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है. लेकिन कार्तिक की फिल्म ने ओपनिंग से ही निराश करना शुरू कर दिया. आंकड़ों में दमदार नजर आ रही एडवांस बुकिंग के बावजूद ‘तू मेरी मैं तेरा’ पहले दिन 8 करोड़ से भी कम कलेक्शन कर पाई. जबकि इसके कई दिनों पहले से थिएटर्स में चल रही ‘धुरंधर’ और ‘अवतार 3’ ने क्रिसमस पर तगड़ा कलेक्शन किया.

शुक्रवार को वर्किंग डे होने से फिल्म का कलेक्शन दूसरे दिन गिरकर 5 करोड़ की रेंज में आ गया. क्रिसमस से ही जनता न्यू ईयर सेलिब्रेशन मूड में आ जाती है. ऊपर से वीकेंड हो तो फिल्मों की कमाई बेहतर होने की उम्मीद तो होती ही है. मगर ‘तू मेरी मैं तेरा’ का हाल ऐसा रहा कि शनिवार-रविवार को भी इसका कलेक्शन 5 करोड़ की रेंज में ही रह गया.

कार्तिक की ठंडी फिल्मों से भी कमजोर ‘तू मेरी मैं तेरा’
गुरुवार को रिलीज होने से ‘तू मेरी मैं तेरा’ को पहले वीकेंड में 4 दिन कमाई करने का मौका मिला. मगर इन 4 दिनों में इसका टोटल कलेक्शन पूरे 24 करोड़ भी नहीं हुआ है. शुक्रवार से रविवार तक का नॉर्मल वीकेंड जोड़ें तो ‘तू मेरी मैं तेरा’ ने केवल 16 करोड़ रुपये ही कमाए हैं.

कार्तिक के करियर को पहली बार ऊंचाई पर ले जाने वाली ‘प्यार का पंचनामा 2’ 10 साल पहले, 2015 में रिलीज हुई थी. शुक्रवार से रविवार तक इसका कलेक्शन 22 करोड़ से ज्यादा था. लॉकडाउन के बाद से कार्तिक की सबसे बड़ी फ्लॉप ‘शहजादा’ ने भी नॉर्मल वीकेंड में इतना कम कलेक्शन नहीं किया था. इससे ही पता चलता है कि ‘तू मेरी मैं तेरा’ की हालत बॉक्स ऑफिस पर कैसी चल रही है.

‘भूल भुलैया’ से निकले, लव स्टोरीज में फंसे कार्तिक
लॉकडाउन के बाद से कार्तिक के करियर में सारी हरियाली सिर्फ दोनों ‘भूल भुलैया’ फिल्मों तक ही सीमित है. 2022 में 185 करोड़ के साथ ‘भूल भुलैया 2’ कार्तिक के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी. और 2024 में 283 करोड़ के साथ ये जगह ‘भूल भुलैया 3’ ने ली. इन दोनों को छोड़ दें तो लॉकडाउन के बाद उनकी किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छुआ है.

जनता अक्सर ये शिकायत करती पाई जा रही है कि कार्तिक हर फिल्म में लगभग एक जैसा काम कर रहे हैं. हर फिल्म में वो बॉय-नेक्स्ट-डोर ही लग रहे हैं. इस बीच सिर्फ ‘चंदू चैंपियन’ में ही कार्तिक का काम कुछ अलग है. हालांकि ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी और इस तरह की फिल्मों पर जनता बहुत पहले से ही कम ध्यान दे रही है. ‘तू मेरी मैं तेरा’ की हालत बता रही है कि कार्तिक का बार-बार खुद को एक ही अंदाज में रिपीट करना जनता को रास नहीं आ रहा.

2025 में जब बॉलीवुड की लव स्टोरीज का सक्सेस रेट बहुत तगड़ा रहा, तब भी ‘तू मेरी मैं तेरा’ फ्लॉप होने जा रही है. उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि कार्तिक की अगली फिल्म भी एक लव स्टोरी है. अनुराग बसु की इस फिल्म में वो साउथ की यंग एक्ट्रेस श्रीलीला के साथ नजर आएंगे. देखना दिलचस्प होगा कि कार्तिक का नीचे की तरफ जा रहा ग्राफ 2026 में संभलता है या नहीं.

