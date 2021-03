The Big Bull टीजर रिलीज, अभिषेक बच्चन बोले ये है 'मदर ऑफ आल स्कैम्स'

अभ‍िषेक बच्चन स्टारर फिल्म द ब‍िग बुल का टीजर रिलीज हो गया है. धुंधले से बैकग्राउंड और रियल-एस्टेट की दुन‍िया की झलक पेश करती द बिग बुल का टीजर पहली बार में दिलचस्प लग रहा है. फ‍िल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन ने टीजर रिलीज करते हुए फिल्म के ट्रेलर रिलीज डेट का भी ऐलान किया है. द बिग बुल का ट्रेलर 19 मार्च को डिज्नी प्लस VIP और डिज्नी प्लस हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स पर रिलीज किया जाएगा.

छोटे घर के इंसान की बड़ी कहानी

'छोटे घरो में पैदा होने वालों को अक्सर बड़े सपने देखने से मना कर देती हे दुन‍िया... इसल‍िए उसने अपनी दुन‍िया खड़ी कर दी...द बिग बुल...मदर ऑफ ऑल स्कैम्स'. फिल्म के टीजर की शुरुआत अजय देवगन के इस दमदार वॉयस ओवर से होती है. टीजर में अभ‍िषेक बच्चन की हल्की सी झलक दिखाई गई है. टीजर देख कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी छोटे घर में जन्मे व्यक्त‍ि की कहानी है. जो कि बाद में रियल-एस्टेट का बड़ी हस्ती बन जाता है. रियल-एस्टेट की कहानी को बयां करते इस फिल्म में आख‍िर क्या दिलचस्प है, यह तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा.

Introducing The Big Bull... The mother of all scams!!! Trailer out on 19th March. #TheBigBull releasing on 8th April only on @DisneyplusHSVIP, stay tuned! 📈#DisneyPlusHostarMultiplex

