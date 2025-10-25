'थामा' के बेताल जीत रहे दर्शकों का दिल, अब 100 करोड़ से दूर नहीं आयुष्मान की फिल्म

हॉरर यूनिवर्स की नई फिल्म 'थामा' दर्शकों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गई है. दिवाली के अगले दिन तगड़ी ओपनिंग के साथ आई ये फिल्म कामकाजी दिनों में भी थिएटर्स में अच्छी भीड़ जुटा रही है. 'थामा' की ओपनिंग देखने के बाद लग रहा था कि छुट्टियां खत्म होने के बाद ये बॉक्स ऑफिस पर गुलाटी ना मारने लग जाए. मगर गुरुवार से लगभग पूरी तरह वर्किंग डेज होने के बावजूद ये बॉक्स ऑफिस पर दमदार बनी हुई है.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

छुट्टी का फायदा 'थामा' की ओपनिंग को जरूर मिला था. मगर लोगों के काम पर लौटने के बावजूद ये ठीकठाक भीड़ जुटा रही है. हर दिन फिल्म की कमाई 20% से 25% ही कम हो रही है. गुरुवार को 14.45 करोड़ रुपये कमाने वाली 'थामा' ने शुक्रवार को भी सॉलिड कमाई की है. शाम के शोज में फिल्म के दर्शक बढ़ते नजर आए जो इस बात का सबूत है कि वीकेंड में इसका क्रेज फिर से बढ़ने वाला है.

ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 'थामा'ने शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपये की रेंज में कलेक्शन किया है. यानी गुरुवार के मुकाबले कलेक्शन पर लगभग 10% का ही असर पड़ा है. अब 4 दिन में फिल्म का नेट कलेक्शन 71 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है.

100 करोड़ नहीं दूर

शुक्रवार का ट्रेंड बता रहा है कि शनिवार को एक बड़ा बॉक्स ऑफिस जंप 'थामा' का इंतजार कर रहा है. कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर शनिवार का कलेक्शन 15 करोड़ की रेंज में नजर आए. ये क्रेज रविवार को भी 'थामा' को बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनाए रखेगा.

ये अनुमान लगाना सुरक्षित है कि इन दो दिनों में फिल्म का कलेक्शन 25 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर ही लेगा. लेकिन जनता का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और हॉरर यूनिवर्स की पॉपुलैरिटी इसके काम आएगी. अगले दो दिनों की कमाई 30 करोड़ से ज्यादा भी हो सकती है. यानी अपने पहले बॉक्स ऑफिस वीकेंड में 'थामा' 100 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर सकती है.

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंडाना स्टारर इस फिल्म का रिपोर्टेड बजट 145 करोड़ रुपये है. अगर फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन से ही ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है तो पूरा चांस है कि इसके लिए 200 करोड़ तक जाने के रास्ते भी खुल जाएंगे और ऐसे में ये आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है.

