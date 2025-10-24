scorecardresearch
 

'थामा' ने सिर्फ 3 दिन में लगाई हाफ सेंचुरी, बनेगी आयुष्मान की सबसे बड़ी फिल्म!

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' ने ऐसा दिवाली धमाका किया जिसकी उम्मीद ट्रेड एक्सपर्ट्स को नहीं थी. मगर अब वर्किंग डेज में भी फिल्म खूब दर्शक जुटा रही है. तीसरे दिन भी दमदार कमाई के साथ इसने बता दिया है कि आयुष्मान को बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है.

आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी फिल्म बनने को तैयार 'थामा' (Photo: Instagram/maddockfilms)
हॉरर यूनिवर्स की लेटेस्ट फिल्म 'थामा' लगातार थिएटर्स में भीड़ जुटा रही है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म ने पहले दिन से धमाका करना शुरू कर दिया था. हॉरर यूनिवर्स के नए भूतिया किरदार, बेताल की कहानी दर्शकों को इम्प्रेस कर रही है. आयुष्मान और रश्मिका की लव स्टोरी को भी खूब पसंद किया जा रहा है. साथ ही हॉरर यूनिवर्स के पॉपुलर किरदार 'भेड़िया' (वरुण धवन) के कैमियो ने भी तगड़ा माहौल बनाया है. इसका फायदा ये हो रहा है कि दिवाली की छुट्टियों के बाद वर्किंग डेज में भी 'थामा' बॉक्स ऑफिस पर दमदार बनी हुई है. 

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 
मंगलवार को रिलीज हुई 'थामा' ने दो दिन में 44 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन कर लिया था. पहले दिन 25 करोड़ का शानदार कलेक्शन करने के बाद, बुधवार को इसने 19 करोड़ रुपये कमाकर बता दिया था कि इसका बॉक्स ऑफिस रन तगड़ा होने वाला है. अब गुरुवार की ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तीसरे दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार बनी रही. 

ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि गुरुवार को 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपये के आसपास कलेक्शन किया है. यानी बुधवार के मुकाबले इसके कलेक्शन में मात्र 25% की ही कमी आई है. कुछ जगहों पर भाई-दूज की छुट्टी होने का फायदा भी फिल्म को मिला और इसे सॉलिड ऑडियंस मिली. अब तीन दिन में इसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है और टोटल कलेक्शन 58 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है. 

आयुष्मान की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है 'थामा'
'थामा' को अबतक कुछ जगहों पर छुट्टी और जनता के फेस्टिवल वाले मूड का फायदा मिलता रहा. मगर शुक्रवार को इसका असली टेस्ट होगा, जो कि एक नॉर्मल वर्किंग डे है. फिर भी इतना तो तय है कि शुक्रवार का कलेक्शन डबल डिजिट में तो रहेगा ही. शनिवार-रविवार को इसकी कमाई में एक तगड़ा जंप आएगा. 

मंगलवार को रिलीज होने की वजह से 'थामा' के फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन में 6 दिन की कमाई शामिल होगी. अनुमान लगाया जा सकता है कि ये संडे तक बॉक्स ऑफिस पर 95 करोड़ से 100 करोड़ के बीच कलेक्शन कर सकती है. 

आयुष्मान के करियर में सबसे बड़ी फिल्म अभी तक 2019 में आई 'ड्रीम गर्ल' है. इसका लाइफटाइम नेट कलेक्शन 142 करोड़ रुपये था. मगर अब 'थामा' का अनुमान कह रहा है कि रिलीज के लगभग दो हफ्ते बाद ये 'ड्रीम गर्ल' का कलेक्शन पार कर सकती है. यानी बड़े आराम से ये आयुष्मान के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म बन सकती है. 

लेटेस्ट

