'थामा' का जादू ऑडियंस पर कर रहा असर, दूसरे दिन भी दमदार कमाई

हॉरर यूनिवर्स में ताजा-ताजा एंट्री मारने वाले 'थामा' का कमाल जनता पर भरपूर असर दिखा रहा है. मंगलवार को रिलीज हुई ये फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेकर आई. स्क्रीन से जनता के दिल में उतरने वाली रश्मिका मंदाना को फिल्म में एक ऐसा रोल मिला है, जिसमें उनकी परफॉरमेंस का दम भी नजर आ रहा है. और 'स्त्री' वाले हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा होना तो 'थामा' को फायदा दिला ही रहा है. पहले दिन धमाकेदार ओपनिंग करने के बाद, दूसरे दिन भी 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस को थामे रखा.

बॉक्स ऑफिस पर टिकी 'थामा'

दिवाली सोमवार को थी, 'थामा' मंगलवार को रिलीज हुई. मंगलवार को अधिकतर जगह छुट्टी का फायदा इसे मिला और ओपनिंग कलेक्शन तगड़ा होने की ये बड़ी वजह थी. मगर बुधवार से लोग काम पर लौटने शुरू हो गए. कई जगहों पर गोवर्धन पूजा की छुट्टी जरूर रही मगर प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग डेज शुरू हो गए. ऐसे में 'थामा' की कमाई पर असर तो पड़ना ही था. मगर इस फिल्म का दम यही है कि इसपर ये असर बहुत कम पड़ा.

ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान कहते हैं कि 'थामा' ने बुधवार को, यानी रिलीज के दूसरे दिन, 18 से 19 करोड़ के रेंज में नेट कलेक्शन किया है. इसका ओपनिंग कलेक्शन 25 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा था. यानी दूसरे दिन की गिरावट 30% से कम ही है. दो दिन में फिल्म का टोटल कलेक्शन 43 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है.

भाई-दूज पर फिर बढ़ेगा क्रेज

गुरुवार को कई जगहों पर भाई-दूज की छुट्टी रहेगी. इसका फायदा फिल्म को होगा और दर्शक बढ़ेंगे. भाई-दूज भी उन मौकों में से एक है जब छुट्टी होने पर लोग फैमिली के साथ फिल्म देखने निकल पड़ते हैं. इसका फायदा भी 'थामा' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को होगा.

मंगलवार को फिल्म रिलीज करके 'थामा' के मेकर्स ने दिवाली के तुरंत बाद वाले माहौल को भुनाने का जो प्लान बनाया है वो कामयाब होता नजर आ रहा है. फिल्म के वीकेंड कलेक्शन में 6 दिनों की कमाई गिनी जाएगी. शुक्रवार से लोग लगभग पूरी तरह काम पर लौटने लगेंगे तो थिएटर्स में भीड़ थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन तबतक शनिवार-रविवार आ आ जाएंगे.

'थामा' को मिल रहा रिस्पॉन्स बता रहा है कि इसे वीकेंड में जंप भी अच्छा मिलेगा. ऐसे में इसका पहला वीकेंड ही 90-95 करोड़ रुपये बॉक्स ऑफिस से समेट सकता है. ये फिल्म के लंबे रन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.

