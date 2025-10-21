Thamma LIVE Review: आयुष्मान-रश्मिका की सॉलिड लव स्टोरी, दमदार है बेतालों का संसार...

Thamma LIVE Review: हॉरर यूनिवर्स ने अबतक भूतिया लोककथाओं में कॉमेडी और सोशल मैसेज मिलाया था. ‘थामा’ में ये यूनिवर्स एक लोककथा में लव स्टोरी मिक्स करके लाया है. क्या इस बार ‘स्त्री’, ‘भेड़िया’ या ‘मुंज्या’ जैसा माहौल बना है?
कैसी है फिल्म ‘थामा’?
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर ‘थामा’ की पहली खासियत ये है कि ये इस हॉरर यूनिवर्स में एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर रही है. ये वर्ल्ड बेताल के मिथक वाली लोककथाओं से प्रेरित है. ‘थामा’ का फर्स्ट हाफ आपको बेताल के संसार से इंट्रोड्यूस करवाता है. आलोक (आयुष्मान) एक जर्नलिस्ट हैं, जो एक एडवेंचर पर इस अनूठे संसार से टकरा जाता है. ताड़का उर्फ तारिका (रश्मिका) यहां उसकी मदद करती हैं. आलोक को उससे प्यार होने लगता है. मगर हालात ऐसे हैं कि दोनों का साथ रहना बेतालों और इंसानों के संसार का बैलेंस बिगाड़ सकता है.
‘थामा’ का फर्स्ट हाफ जितनी मजबूती से बेतालों का संसार क्रिएट करता है, उतनी ही दिलचस्प इसकी लव स्टोरी है. आयुष्मान का सिग्नेचर चार्म और रश्मिका की खूबसूरती फर्स्ट हाफ में वो लव स्टोरी तैयार करता है जो इस कहानी की जान बन रही है. स्पेशल इफेक्ट्स सॉलिड हैं. म्यूजिक इस लव स्टोरी को वो माहौल देता है जो आगे की कहानी तैयार कर रहा है. ‘थामा’ का फर्स्ट हाफ सेट है. इंटरवल पॉइंट पर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी.
अब देखना है कि सेकंड हाफ में क्या होता है....तो बने रहिए हमारे साथ.